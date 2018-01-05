Сняты ограничения на пассажирские авиаперевозки в Каир

Сняты ограничения на пассажирские авиаперевозки в Каир/www.tapeciarnia.pl

Президент России Владимир Путин своим указом разрешил регулярные воздушные перевозки между Россией и Каиром. Соответствующие изменения внесены в указ президента "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий".

В соответствии с новым указом главы государства от 2 января 2018 года, на Каир не распространяются введенный ранее временный запрет для российских авиакомпаний осуществлять воздушные перевозки граждан территории России на территорию Египта.

Также указом президента снимается рекомендация российским туроператорам воздерживаться от реализации гражданам турпродукта, предусматривающего воздушные перевозки в Каир.

Указ президента от 8 ноября 2015 года вводил ограничения на регулярные авиаперевозки с территории России на территорию всего Египта.

Владимир Путин в середине декабря 2017 года по итогам переговоров на высшем уровне в Египте заявил о готовности к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Каиром. Глава Минтранса Максим Соколов тогда же сообщил о возможности возобновления полетов российских авиакомпаний в Египет в начале февраля.

Минтранс и министерство гражданской авиации Египта подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации. Проект документа правительство России подготовило еще в феврале 2017 года. Согласно нему, контролировать безопасность в аэропортах Египта, из которых выполняются рейсы в Россию, будут "специалисты российского юридического лица", уполномоченные Росавиацией. В марте Соколов заявлял, что РФ и Египет согласовали проект протокола, осталось лишь определить дату и место его подписания. Но в мае источник "Интерфакса" сообщал, что египетская сторона "более не демонстрирует готовности к поиску компромисса в части присутствия в местных аэропортах российских специалистов", что противоречит подготовленному ранее проекту.

Разработка протокола началась после закрытия авиасообщения между Россией и Египтом в ноябре 2015 года, которое было инициировано РФ в связи с крушением над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа". На борту лайнера, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ признала случившееся терактом.