В Тюменской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога

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6 тыс. 680 жителей Тюменской области, из них 5 тыс. 162 человека в Тюмени, обратились в медучреждения с симптомами ОРВИ за первую неделю 2018 года. Заболеваемость ОРВИ в регионе немного ниже эпидпорога.

Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области, на третьем месте по количеству заболевших ОРВИ находится Ишим — 522 человека, затем Тобольск — 306 жителей и Тюменский район — 227 человек.

Всего с начала сезона диагноз ОРВИ поставлен 212 тыс. 897 жителям области, из которых более 154 тыс. — дети до 14 лет. Случаев заболевания гриппом не выявлено.

Главное, к чему призывают врачи, это заболевшим не ходить на работу и в организованные коллективы и не отпускать в детские сады и школы заболевших детей. По статистике практически все с диагнозом ОРВИ подхватили вирус в коллективе. Врачи настоятельно советуют не заниматься самолечением. Лучше вызвать врача или неотложную помощь на дом либо обратиться в кабинет неотложной помощи (доврачебного приема) в поликлинике в порядке электронной очереди.

Активно использовать меры профилактики: носить маску, которую нужно менять каждые два часа, чаще мыть руки, не трогать лицо, любыми способами улучшать иммунитет, стараться избегать контакта с больными людьми.