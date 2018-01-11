up

11.01.2018 четверг

USD 56,8734

EUR 67,8841

В Тюмени -14..-16 С 3 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Югре ожидается трехдневная метель

18:21 10 января 2018 | mobile | | print версия для печати
В Югре ожидается трехдневная метель/www.stihi.ru

Переменную облачность, небольшой, местами умеренный снег, метель ожидают специалисты Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 11 по 13 января в Югре. 

Синоптики прогнозируют северный ветер 5-10 м/с, местами порывы до 15-17 м/с. 

11 января ночью температура опустится до -18... -21 градусов, при прояснениях -23... -28 градусов. В южных районах -13...-18 градусов, днем -12...-17 градусов, местами -18... -23 градусов.

12 января ночью ожидается -19...-24 градусов, при прояснениях -26...-31. В южных районах -13... -18 градусов, днем -12...-17 градусов, местами -18 ... -23 градусов.

13 января ночью ожидается -20... -25 градусов, при прояснениях -26... -31 градусов. Днем -16... -21 градусов, местами до -11.

 ФКУ "Уралуправтодор" рекомендует водителям вести транспортное средство со скоростью, обеспечивающей постоянный контроль за движением транспортного средства, учитывая дорожные и метеорологические условия.

Телефон дежурно-диспетчерских служб "Уралуправтодор" 8(343) 295-09-09. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: непогода , Югра

Последние новости

18:30 Бой курантов, звуки мессенджеров и "Игра престолов": как уральцы провели новогодние каникулы
18:21 В Югре ожидается трехдневная метель
18:09 В Тюменской области созданы благоприятные условия для инвестиций в АПК
17:58 11 января - события дня
17:47 Выявить молодые таланты поможет новый интернет-ресурс ТюмГУ
17:36 За новогодние каникулы россияне потратили почти триллион рублей
17:25 Тюменские школьники впервые посоревнуются в знании китайского и испанского языков
17:14 Зимник на автодороге Аскара - Белоярск открыт для движения
17:03 Полицейские Мегиона предотвратили поджог автомобиля
16:52 Музей "Торговые ряды" стал центром притяжения в новогодние каникулы
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев распорядился оказать помощь жильцам горевшего в Тюмени дома

В Тюменской области продолжается реализация программы импортозамещения

Владимир Якушев - в тройке самых влиятельных глав регионов

Политика

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Андрей Потапов: материально-техническая база школы Водник требует усовершенствования

Единороссы поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента

Экономика

В Армизонском районе состоялась ярмарка учебных мест

На Ямале пробурили первую в России четырехствольную многозабойную скважину

В тюменской колонии открыли кафе для осужденных

Общество

Бой курантов, звуки мессенджеров и "Игра престолов": как уральцы провели новогодние каникулы

В Югре ожидается трехдневная метель

В Тюменской области созданы благоприятные условия для инвестиций в АПК

Спорт

Нападающий тюменского "Рубина" был лучшим в декабре

Тюменские лыжники выйдут на старты в Дрездене

В немецком Рупольдинге стартует этапа Кубка мира по биатлону

Происшествия

Полицейские Мегиона предотвратили поджог автомобиля

Для обследования сгоревшего в Тюмени дома привезут оборудование из Москвы

Спасенный из горящего дома в Ноябрьске ребенок идет на поправку
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+