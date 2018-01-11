В Югре ожидается трехдневная метель

В Югре ожидается трехдневная метель/www.stihi.ru

Переменную облачность, небольшой, местами умеренный снег, метель ожидают специалисты Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 11 по 13 января в Югре.

Синоптики прогнозируют северный ветер 5-10 м/с, местами порывы до 15-17 м/с.

11 января ночью температура опустится до -18... -21 градусов, при прояснениях -23... -28 градусов. В южных районах -13...-18 градусов, днем -12...-17 градусов, местами -18... -23 градусов.

12 января ночью ожидается -19...-24 градусов, при прояснениях -26...-31. В южных районах -13... -18 градусов, днем -12...-17 градусов, местами -18 ... -23 градусов.

13 января ночью ожидается -20... -25 градусов, при прояснениях -26... -31 градусов. Днем -16... -21 градусов, местами до -11.

ФКУ "Уралуправтодор" рекомендует водителям вести транспортное средство со скоростью, обеспечивающей постоянный контроль за движением транспортного средства, учитывая дорожные и метеорологические условия.

Телефон дежурно-диспетчерских служб "Уралуправтодор" 8(343) 295-09-09.