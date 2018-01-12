Тюменская область увеличит финансирование на чистую воду

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Более 560 млн рублей выделены в Тюменской области на выполнение государственной программы по водоснабжению и водоотведению в 2018 году. Регион увеличит финансирование почти вдвое, в прошлом году эта сумма составила 336 млн рублей.

Как сообщает областной департамент ЖКХ, большую часть средств направят на строительство канализационных очистных сооружений в райцентрах Армизонского, Сорокинского и Вагайского районов, а также в с. Онохино.

В 2018 году за счет бюджетов муниципальных образований запланирована также установка павильонов чистой воды в 53 населенных пунктах 13 муниципальных районов. 31 павильон установят с разливом в тару потребителя, 24 - на сетях водоснабжения. Выполнение этой задачи потребует более 300 млн рублей. Павильоны обеспечат качественной питьевой водой 26 тыс. человек.

Региональная программа "Чистая вода" была реализована в Тюменской области в с 1997 по 2005 годы. С 2006 года действует государственная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства", ее заказчик - департамент ЖКХ с участием средств бюджетов муниципальных районов.

В 2017 году за счет областного бюджета завершилось строительство межпоселкового водопровода в Сладковском районе. Это позволило подать воду питьевого качества со станции водоочистки в с. Сладково, в д. Михайловка, Красивое и с. Александровка. Также выполнен ремонт водопроводных сетей в селах Слобода-Бешкиль, Бархатово, Бобылево, Минино, Рафайлово, п. Кировский и Коммунар Исетского района. Продолжается расчистка озера Дядюхино - единственного источника водоснабжения 19 населенных пунктов Сладковского района с населением 7 тыс. 930 человек.

По итогам проделанной работы можно говорить о том, что наиболее острые проблемы с обеспечением водой в Тюменской области уже решены.