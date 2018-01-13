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Агентство инфраструктурного развития Тюменской области возглавила Ольга Романец

19:09 12 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото агентства инфраструктурного развития Тюменской области

Ольга Романец назначена генеральным директором АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области", к новым обязанностям она приступит с 15 января 2018 года. Ранее она занимала должность заместителя генерального директора агентства.

Как сообщает пресс-служба агентства, прежний руководитель АИР ТО Андрей Саносян получил предложение о работе в правительстве Севастополя. Андрей Саносян возглавлял АО УК "Индустриальные парки Тюменской области" с апреля 2016 года, в июне 2017 года компания реорганизована в АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области".

"Мы не без сожаления прощаемся с Андреем Григорьевичем и желаем ему успехов на новом месте работы. За последние два года наша команда сумела реализовать очень важные задачи по созданию и развитию индустриальных парков в Тюменской области. В частности, были открыты парки "Боровский" и "Богандинский", заложен фундамент агроиндустриального парка в Ишимском районе, появился первый IT-инкубатор. Дальнейшее развитие этих проектов, а также ряда других начинаний, станет нашей первоочередной задачей в 2018 году", - отметила новый генеральный директора АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области" Ольга Романец.

Ольга Романец – выпускница ТюмГУ,  с отличием окончила бакалавриат по специальности "Экономика" и магистратуру по специальности "Менеджмент". Получила образование в Страсбургской бизнес-школе, проходила обучение и повышение квалификации в ведущих образовательных центрах РФ, в том числе в Московской школе управления "Сколково", свободно владеет английским и французским языками. Профессиональную деятельность начинала с работы в банковском секторе после назначения именной стипендии Центрального банка РФ, с 2012 года работала в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства в должности заместителя начальника управления инвестиционной политики.

 

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Теги: Агентство инфраструктурного развития , Андрей Саносян , индустриальные парки , назначение , Ольга Романец

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