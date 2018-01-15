Слушателями школ инвестиционного агентства Тюменской области стали сотни человек

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Более 170 мероприятий различных форматов – от небольших семинаров до крупных образовательных проектов - провело для предпринимателей инвестиционное агентство Тюменской области в 2017 году. Флагманский образовательный проект "Школа фермера" получил дальнейшее развитие.

Как сообщает пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, ведущие российские и региональные эксперты в области ведения бизнеса и сельского хозяйства прочитали свои лекции в десяти муниципалитетах региона. За парты сели фермеры Абатского, Викуловского, Сладковского, Тюменского, Ишимского, Вагайского, Упоровского, Исетского, Омутинского, Нижнетавдинского районов. Занятия посещали и слушали онлайн желающие из Уватского, Тобольского, Ярковского муниципалитетов. Всего участниками программы в 2017 году стали более 650 человек. "Школа фермера" — собственная разработка инвестиционного агентства. Для ее реализации второй год привлекаются специализированные ассоциации и компании, занимающиеся образованием в сфере АПК. Например, "Молочная бизнес-академия", "Национальный союз производителей говядины" и другие. Проект тюменского агентства тиражируется и в других регионах, так, своя "Школа фермера" состоялась в Москве в начале прошлого года.

Новая образовательная программа "Школа социального предпринимательства" была запущена агентством во втором полугодии 2017 года. Для нее были обучены и подготовлены тренеры. Это специалисты агентства и успешные предприниматели отрасли из Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуторовска. Ученики школы осваивали технологии запуска, продвижения и развития бизнес-проектов в социальной сфере, получали знания в области правовых и финансовых основ бизнеса, узнавали о государственной поддержке предпринимательства, знакомились с успешными социально-предпринимательскими кейсами.

Большой популярностью среди начинающих предпринимателей пользовались семинары по открытию бизнеса "Шаг за шагом" — они были проведены в Тюмени, в Ярково, Казанском, Юргинском районах, Заводоуковском городском округе. Участники узнали, как открыть кулинарию, детский развивающий центр, предприятие в сфере услуг и другие виды бизнеса. Также для предпринимателей Тобольска, Ялуторовска и Ишима были проведены мастер-классы "История успеха" от успешных предпринимателей региона. Напомним, эти проекты реализуются Инвестиционным агентством с 2010 года.

Инвестиционное агентство дважды проводило семинары по разъяснению изменений в действующем законодательстве, которые касаются регулирования предпринимательской деятельности. Экспертами выступали управление Федеральной налоговой службы, Главное управление МЧС, Пенсионный фонд, ФСС, Роспотребнадзор. Отдельные мероприятия были проведены и для потенциальных и действующих экспортеров. Среди них — цикл семинаров-тренингов "Школа экспорта РЭЦ" и проект "Школа делового английского".

В 2018 году Инвестиционное агентство продолжит реализацию своих проектов, добавит к ним новые мероприятия. Следить за анонсами можно на официальном сайте или установив на мобильный телефон или планшет бесплатное приложение Бизнес72.