На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск погибла молодая женщина

Дорожная трагедия случилась на 34 км федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск утром 18 января. Фото ИА "Тюменская линия"

Дорожная трагедия случилась на 34 км федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск утром 18 января.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области, на трассе столкнулись автомобиль ЗАЗ "Шанс" (из Нижнетавдинского района) и "Дэу Нексия".

ЗАЗ развернуло на дороге боком и выбросило на встречную полосу. 32-летняя водитель ЗАЗ "Шанс" скончалась на месте ДТП. 29-летнего водителя "Дэу" госпитализировали с черепно-мозговой травмой, рваными ранами лица и ушибом грудной клетки.

Обстоятельства ДТП выясняются. Сотрудники ГИБДД с места трагедии сообщили, что передние колеса автомобиля ЗАЗ "Шанс" оборудованы зимней шипованной резиной, на задних колесах установлена летняя резина.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа, наряды ДПС. Автоинспекторы обеспечивают беспрепятственное движение по федеральной трассе, регулируют движение вручную.

﻿ Автодрама произошла на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Фото ИА "Тюменская линия" 1 /