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Названы победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе

13:43 19 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы Минобрнауки России

Девятиклассница Анна Сенякина из школы №89 Тюмени набрала наибольшее количество баллов по литературе. Вместе с ней победил  Артем Трифонов из школы № 7 Тюмени.

По информации  департамента образования и науки Тюменской области, призерами олимпиады стали Ангелина Шайшникова из Туртасской школы Уватского района и Лина Халитова из гимназии им. Лицмана Тобольска. 

В группе 10-классников победителем стала Анастасия Чернятьева из гимназии ТюмГУ, второе место у Дарьи Мицюк из этого же заведения, третьей признана Юлия Емельянова из Бердюжской средней школы Бердюжского района.

Среди 11 классов первое место у Татьяны Дайнеко из гимназии ТюмГУ, второе — у Дарьи Вшивковой из гимназии ТюмГУ, третье место заняли Анна Петрова из школы № 70 Тюмени и учащийся гимназии ТюмГУ Павел Барабанов.

Председатель жюри Наталья Рогачева отметила, что новая структура заданий соответствует времени, отведенному на выполнение работ. Более целенаправленно организует деятельность участников. Достоинством заданий является их разнотипность. Критерии оценки рассчитаны на разумное сочетание объективности и индивидуального подхода к каждой работе. Хорошо, что анализу текста предпослан вопрос, который ориентирует школьников на выбор адекватного теоретико-литературного материала, позволяет более четко выстроить ответ. Хорошее творческое задание построено на выявлении теоретической подготовки участников и их творческих способностей.

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Теги: литература , образование , олимпиада школьников , ТюмГУ

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