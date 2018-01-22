В Ялуторовских торговых рядах читали Пушкина

фото Ялуторовского музейного комплекса

"Зимняя дорога" Александра Сергеевича Пушкина прозвучало в экспозиции музея "Торговые ряды" Ялуторовского музейного комплекса. Известно, что к 22-м произведениям великого поэта музыку написал тобольский композитор Александр Алябьев. Так появились романсы, которые являются достоянием российской музыкальной культуры.

Посетителями музея стали 5-классники школы им. Декабристов Тобольска. Они увидели экспонаты, посвященные военным действиям на территории Урала в Гражданскую войну. Большой интерес у школьников вызвала "Книга житий святых", написанная в 1689 году Димитрием Ростовским. Вместе с научным сотрудником дети поразмышляли над вопросом: "А что было бы с нами, если бы вдруг на нашей планете исчезли бы все надписи, буквы, рисунки?".

Школьники также смогли увидеть и оценить живописные полотна русских художников второй половины XIX – нач. XX века. Не менее привлекательной для маленьких гостей стала и выставка творческих работ, посвященная 90-летию музея, сообщает пресс-служба Тюменского музейно-просветительского объединения.