В Тюмени на путепроводе по улице Монтажников закроют один из съездов

Фото Главного управления строительства Тюменской области

На пересечении улицы Монтажников с железной дорогой ограничат движение по правоповоротному съезду развязки при движении по ул. Монтажников со стороны Широтной с 22 января по 5 февраля.

Это связано со строительством ливневой канализации при строительстве транспортной развязки

Водителям рекомендуем использовать для объезда проезд Монтажников или три левоповоротных съезда транспортной развязки, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.