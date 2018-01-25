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Дороги на Ямале отремонтируют в рамках программы "Сотрудничество"

14:38 25 января 2018 | mobile | | print версия для печати
sever-press.ru

682 млн рублей из бюджета Ямало-Ненецкого округа и 3,07 млрд рублей по программе "Сотрудничество" выделят на дорожное строительство на Ямале в 2018 году.

Объем финансирования строительства автомобильных дорог регионального значения из окружного бюджета составит 42 млн рублей, сообщает ИА "Север-Пресс". Дорожники планируют обустроить и ввести в эксплуатацию 22,62 км участка Правохеттинский - Старый Надым автодороги Сургут - Салехард, а также продолжить работы на участке Надым - Салехард. Кроме того, на строительство участка Надым - Салехард предусмотрено 1,142 млрд рублей из средств, выделяемых по программе "Сотрудничество".

Запланированный объем ремонта автомобильных дорог регионального значения, в том числе капитального составит 37,6 км. На эти цели направили 640 млн рублей из бюджета округа и 901 млн рублей по программе "Сотрудничество".

В 2018 году объем дорожного фонда ЯНАО сохранен на уровне 2017 года. При этом предусмотрены субсидии - около 700 млн рублей - на ремонт дорог, находящихся в ведении муниципалитетов округа.

Напомним, государственная программа "Сотрудничество" Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов направлена на развитие интеграционных процессов в экономике и социальной сфере регионов на основе общих интересов и общей задачи обеспечения достойной жизни граждан. По ней ведут работу по ряду социально значимых направлений, в том числе по ремонту и строительству автомобильных дорог регионального значения.

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Теги: дорожное строительство , программа "Сотрудничество" , ремонт , Ямал

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