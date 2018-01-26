Тюменское кадетское училище проходит государственную аккредитацию

Фото - Минобороны России

Тюменское президентское кадетское училище проходит государственную аккредитацию образовательной деятельности. Для ее получения были заявлены все основные образовательные программы.

На днях кадетское училище посетили сотрудники отдела лицензирования и государственной аккредитации департамента образования и науки Тюменской области.

Специалисты изучили материально-техническую базу и инфраструктуру учреждения Минобороны России. Для получения государственной аккредитации были заявлены все основные образовательные программы, реализуемые в соответствии с федеральными образовательными стандартами при подготовке обучающихся.