Барнаульские ослики стали звездами соцсетей

Фото - meteovesti.ru

Ослики барнаульского зоопарка "Лесная сказка" покорили сердца пользователей соцсетей бодрым танцем на сильном морозе.

За три дня они стали звездами Интернета, а видеозапись, где животные кружатся в танц,е все набирает обороты. Сотрудники зоопарка рассказали о представлении питомцев: "Доброе утро, друзья! Одевайтесь теплее. Как только начнете чувствовать, что замерзаете, повторите этот танец и даже самый лютый мороз будет нипочем".

Работники "Лесной сказки" периодически выставляют на всеобщее обозрение разнообразные видеоролики из жизни зоопарка.