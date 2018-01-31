В Тюмени зарегистрирован стотысячный пользователь мобильного приложения "Медицина 72"

фото ИА "Тюменская линия"

Молодая мама Наталья Вершинина из Тюмени оказалась 100-тысячным пользователем современного мобильного сервиса "Медицина 72". Она отметила, что не мыслит свою жизнь без интернет-сервисов, особенно мобильного приложения "Медицина 72", которым активно пользуется, рекомендует друзьям и родным.

Как сообщает региональный информационно-образовательный центр, директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич поблагодарила всех пользователей за выбор "Электронного правительства" и выразила уверенность в том, что государственные интернет-сервисы будут и впредь будут оправдывать доверие граждан путем постоянного развития и совершенствования. Интерес к мобильному приложению растет, только в январе через сервис записались на прием к врачу более 43 тыс. раз. За прошлый год число скачиваний мобильного приложения достигло показателя в 50 тыс. 256 раз.

Добавим, приложение "Медицина 72" позволяет сохранять свои данные, то есть можно записаться к врачу, даже если вы не помните номер полиса и его нет под рукой, дает возможность записывать своих родных и близких, сохраняет чаще всего используемые данные, сохраняет запись в календаре и напоминает о предстоящем приеме, содержит контактные данные поликлиник. Также приложение содержит опцию "Послы жизни", разработанную департаментом здравоохранения Тюменской области. Опция позволяет следить за жизненными показателями людям с хроническими заболеваниям: напоминает о необходимости измерить давление, уровень холестерина и глюкозы, а также принять медикаменты. Скачать приложение можно для Андроид и iOS.