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Тюменский регион привлекателен для квалифицированных кадров

16:38 31 января 2018 | mobile | | print версия для печати
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Конкуренция за привлечение работников выходит на международный уровень, сообщают ученые ТюмГУ. Тюменский регион готов составить конкуренцию, так как относится к привлекательным территориям  для привлечения квалифицированных специалистов.  

"Основной задачей является создание условий для привлечения работников разного профиля, востребованных экономикой, предпринимателей и инвесторов, прежде всего на долгосрочной основе", – рассказала заведующая кафедрой таможенного дела ТюмГУ Татьяна Лузина.

По словам эксперта, в условиях экономического развития стран миграция квалифицированных кадров выступает источником накопления человеческого капитала. И немаловажную роль играет качество миграционной рабочей силы.

"Количество субъектов РФ, в которых наблюдается увеличение населения, приток граждан трудоспособного возраста, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, увеличилось к 2014 году, – комментирует Лузина. – Проблемы с нехваткой трудовых ресурсов остались в отдельно взятых регионах. В связи с этим необходимо применение программно-целевого метода регулирования. Разработка госпрограмм по стимулированию миграции населения в отдельные регионы способствовала бы решению проблемы добровольного переселения в малонаселенные местности, регулированию рынка труда, поддержке социально незащищенных категорий мигрантов".

На основании расчетов ученые обнаружили, что привлекательными субъектами РФ по ценовым факторам являются Центральный и Уральский федеральные округа, привлекательными по неценовым факторам – Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, а три года назад к ним добавились Южный, Северо-Кавказский и Приволжский, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ. 

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Теги: рабочие кадры , ТюмГУ

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