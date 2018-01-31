В Тюмени прошел отборочный этап молодежных Дельфийских игр России

Фото Сергея Елесина

Стали известны результаты открытого муниципального отборочного тура XVII молодежных Дельфийских игр России в Тюмени.

Ребят оценивали в номинациях "Цирк и хореография", "ИЗО", "Художественное чтение", "Сольное народное пение", "Эстрадное пение", "Фортепиано" и "Флейта".

Ознакомиться с протоколами отборочных туров можно в группе "ВКонтакте" "Официальные мероприятия "Тюмень", в разделе "Документы". Победители первого отборочного этапа переходят во второй тур.

Несмотря на то, что точных данных о месте проведения и официальной даты нет, имеется информация, что молодежный фестиваль может пройти в Словакии, традиционно в конце апреля - начале мая.

Участие в соревнованиях подобного уровня является хорошей возможностью показать свое мастерство, а также заключить перспективные контракты.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.