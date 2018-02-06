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Житель Ялуторовска порезал свою сожительницу в ходе пьяной ссоры  

15:00 06 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в причинении вреда здоровью сожительнице, задержали в Ялуторовске.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в дежурную часть обратилась 43-летняя женщины, которой сожитель угрожал убийством. Им оказался безработный 50-летний  местный житель.

Между сожителями при распитии алкоголя произошла ссора. Мужчина угрожал своей сожительнице убийством, размахивая при этом ножом. В результате он ранил женщину.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет.

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Теги: Ялуторовск

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