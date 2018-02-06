Житель Ялуторовска порезал свою сожительницу в ходе пьяной ссоры

Фото ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в причинении вреда здоровью сожительнице, задержали в Ялуторовске.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в дежурную часть обратилась 43-летняя женщины, которой сожитель угрожал убийством. Им оказался безработный 50-летний местный житель.

Между сожителями при распитии алкоголя произошла ссора. Мужчина угрожал своей сожительнице убийством, размахивая при этом ножом. В результате он ранил женщину.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет.