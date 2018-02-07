В Тюмени выйдет книга детских рисунков, посвященная предпринимателям

фото ТРО партии "Единая Россия"

Юные художники в рамках проект "Азбука Тюмени: Город глазами юных художников" нарисуют тюменских промышленников второй половины ХIX — начала ХX века. Проект стартовал в 2017 году и продолжится в 2018 году.

Решение об этом принято на заседании оргкомитета конкурса. Как отметил председатель оргкомитета конкурса, уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов, первый областной конкурс вызвал большой интерес.

"Ребятишки не только напомнили всем историю любимого города, но и были горды тем, что их первые рисунки собраны в красочном "взрослом" альбоме, который выпустил Дом печати", - рассказал он.

Такой "книжный памятник" придает проекту особый статус, уверена один из инициаторов конкурса, член Союза художников РФ Наталья Сезева. "Азбука Тюмени" — не одноразовый проект, это серия, которая многогранно сможет представить Тюмень и область в целом", - отметила она.

Андрей Степанов напомнил, что проект состоялся благодаря поддержке секретаря Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрея Артюхова. "Мне кажется, в "Азбуке" основной упор нужно сделать на тех, кто создавал промышленные предприятия — ту основу, благодаря которой Тюмень стала таким развитым городом. Это и судостроители, и кожевенники, и другие производственники. Думаю, простор у ребят для творчества — огромный", — убежден Артюхов.

Конкурс продлится до 30 апреля, в мае жюри подведет итоги. Награждение победителей состоится в День защиты детей в Тюменской областной думе. С июня по декабрь выставки работ победителей конкурса проведут на площадках учебных заведений и учреждений культуры. К сентябрю планируется издать новую "Азбуку Тюмени", посвященную предпринимателям.

Как отметил советник губернатора Тюменской области Александр Новопашин, заданная форма получила признание не только детей и родителей. Он напомнил, что в 2017 году жюри ежегодного регионального литературного конкурса "Книга года" признало издание "Азбука Тюмени. Город глазами юных художников" победителем в номинации "Лучшая книга для детей и юношества". Хотя несколько лет не было победителей в этой номинации, поскольку не было достойных претендентов. "Именно потому что проект получился ярким и узнаваемым, мы решили оставить в следующем издании такой же макет и верстку", — подытожил директор Тюменского Дома печати Лев Нежданов.

В 2018 году в проекте "Азбука Тюмени" примут участие ученики кружков и студий домов творчества, центров эстетического воспитания, лицеев, а также учащиеся художественных школ и школ искусств Тюмени. Возраст — от четырех до 17 лет. Продемонстрировать талант мальчишкам и девчонкам предлагается в пяти номинациях: "Усадьбы и их владельцы"; "Их именами названы улицы Тюмени"; "Город в лицах" (создание портретной галереи именитых промышленников и других людей, оставивших яркий след в истории областной столицы); "Круг жизни. Обряды и праздники тюменских предпринимателей"; "Из семейного альбома". Пятая, заключительная номинация ставит целью воссоздать в слове и образах портреты далеких предков, вписав тем самым новые страницы в историю предпринимательства областного центра. Начинающие художники должны предоставить работы, выполненные в любых техниках и материалах, размером не более ватманского листа. Юным писателям предлагается в увлекательной и познавательной форме написать о самых знаменитых представителях предпринимательских династий Тюмени, высветить их благотворительную деятельность и вклад в развитие экономики, культуры, искусства, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".