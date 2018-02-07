Школа социального предпринимательства гордится успехами выпускников

Гульнара Мусина - выпускница Школы социального предпринимательства/фото Инвестиционного агентства Тюменской области

Тобольская предпринимательница Гульнара Мусина в Школе социального предпринимательства разрабатывала проект женской студии фитнеса. Спустя несколько месяцев заработала студия "Гармония" - уникальное для Тобольска место, где мамы могут заниматься фитнесом без разлуки с ребенком.

В студии есть детская игровая зона, проводят мастер-классы, марафоны, праздники. Концепция студии предполагает не только совершенствование мам, но и мягкую социализацию ребенка в обществе, подготовку к посещению детского сада, общение со сверстниками.

"Школа социального предпринимательства – это прежде всего мощная мотивация со стороны спикеров и участников. Особенно мне понравились занятия по маркетингу и экономическому моделированию", - рассказывает Гульнара Мусина.

Студия "Гармония"/фото Инвестиционного агентства Тюменской области

Инвестиционное агентство следит за успехами выпускников своих флагманских образовательных проектов – Школы фермера и Школы социального предпринимательства. Обучение в Школе социального предпринимательства проходило в два потока на пяти площадках: в Тюмени и Тюменском районе, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме. Участники проекта в ходе обучения генерировали идеи социальных проектов, разбирались в отличиях коммерческих и социальных бизнес-моделей, учились оценивать риски и разрабатывать маркетинговые и бизнес-планы, делились своими идеями и опытом. Слушатели прошли путь от поиска бизнес-идеи до создания конкретного алгоритма действий и защиты проекта. Членами жюри был отмечен качественный уровень подготовки проектов.

Третий набор в Школу социального предпринимательства будет запущен в ближайшее время, сообщает пресс-служба Инвестиционного агентства Тюменской области.