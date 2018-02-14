"Кванториум" присоединится к марафону открытий "Шахматных гостиных"

Кванториум примет участие в марафоне "Шахматных гостиных"/фото ДТиС "Пионер"

Тюменский детский технопарк "Кванториум" примет участие в первом марафоне открытий "Шахматных гостиных", который пройдет в нескольких регионах России 15 февраля.

Марафон открытий "Шахматных гостиных" направлен на развитие проекта "Шахматное образование" в Российской Федерации и распространение практики создания таких гостиных в учреждениях дополнительного образования. Торжественное открытие "Шахматной гостиной" запланировано в тюменском "Кванториуме" на 16 часов. С приветственными словами перед гостями выступят директор областного шахматного центра Анатолия Карпова, международный гроссмейстер Евгений Прокопчук и руководитель детского технопарка Александр Руденко. Затем состоится мастер-класс по игре в шахматы для детей и родителей. В 17 часов стартует матчевая встреча, приуроченная к открытию "Шахматной гостиной". В 18 часов начнется прямая трансляция торжественной церемонии подписания соглашений по развитию шахматного образования для детей и молодежи. Участников марафона открытий подключат к центральной студии на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи.

Напомним, детский технопарк "Кванториум" открылся в Тюмени на базе ДТиС "Пионер" в октябре 2017 года. В перспективе "Кванториум" нацелен на обеспечение кадрового резерва для системы профессионального и высшего инженерного образования. Развитие детей в научно-технической сфере позволит им в будущем успешно конкурировать на рынке труда и реализоваться в профессиях, которые будут востребованными. Кроме того, на базе детского технопарка реализуются образовательные проекты, направленные на разностороннее развитие кванторианцев, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".