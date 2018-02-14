Международный фотоконкурс World Eco Photo 2018 стартовал в Тюмени

Международный фотоконкурс World Eco Photo 2018 стартовал в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

Путешествие в самое сердце Арктики – такой ценный подарок достанется двум лучшим фотографам по версии Тюменского Международного фотоконкурса World Eco Photo 2018, который инициировал Тюменский Дом фотографии (ТДФ).

Об этом сообщил член правления Тюменского территориального отделения Русского географического общества, член Союза фотохудожников России Сергей Фирцев на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия", посвященной открытию международного фотоконкурса World Eco Photo 2018.

Организаторы подчеркивают, конкурсов о природе много. И, тем не менее, тюменские фотографы выступили с инициативой создания собственного творческого соревнования.

"Сами по себе конкурсы, выставки ничего не решают, кроме того, что создают какой-то эстетический фон. Но они становятся якорем для экологических проектов, которые потом становятся резонансными. Наш конкурс – это не очередное соревнование между фотографами за лучший кадр. Мы не пытаемся просто бросить красивое словечко "world" - это и вправду проблема планетарного масштаба", - высказал свое убеждение Сергей Фирцев.

Одним из ярких подобных примеров организаторы назвали проект "Генезис" великого фотографа современности Себястьяна Сальгадо, благодаря которому восстановили огромные территории выработанных лесов Амазонки.

Международный фотоконкурс World Eco Photo 2018 в конце 2017 года получил патронаж Русского географического общества (ТТО РГО), Фотографического общества Америки (PSA) и Международной организации фотоискусства (FIAP).

"Для амбициозных предусмотрены награды из Америки и международной федерации FIAP – это организация, которая имеет признание ЮНЕСКО", - акцентировал внимание Сергей Фирцев.

В составе жюри - официальный представитель FIAP в России Сергей Майоров, который приедет в Тюмень для подведения итогов.

Фотоконкурс принимает заявки по четырем номинациям: "Свободная тема", "Изображение природы" (пейзажи, дикая флора и фауна), "Боль планеты Земля" (пейзажи, дикая флора и фауна во время и после техногенных катастроф, а также "Открытая Сибирь", в которой фотографы представят Сибирь как символ глобальных географических открытий, природу края. Жюри оценит черно-белые и цветные фото, цифровые и аналоговые фотографии.

Конкурсные работы принимаются до 10 апреля на сайте www.domfoto72.ru. Там же можно ознакомиться с работами конкурсантов – они доступны всем пользователям. Позднее организаторы планируют дополнить конкурс "Призом зрительских симпатий", учредив голосование на сайте.

В конкурсе разыгрываются 110 наград и призов. Среди них медали, почетные ленты и дипломы, денежные призы от спонсоров, а также оригинальные. Один из ценных подарков для претендентов заявил партнер творческих состязаний секции "Открытая Сибирь" компания "Мессояханефтегаз", разрабатывающая самое северное нефтяное месторождение России на суше. Компания отправит двух фотохудожников на свой промысел – в самое сердце Арктики, на Восточно-Мессояхское месторождение.

Специальный приз пока держит в секрете партнер секции "Природа. Дикая природа" Альфа-Банк. Он оказывает поддержку в организации тюменского фотоконкурса. По словам директора по массовому бизнесу Альфа-Банка в Тюмени Евгения Козлова, Альфа-Банк регулярно участвует в экологических и благотворительных проектах, заботится о сохранении природного разнообразия страны и активно сотрудничает со Всемирным фондом дикой природы, занимающимся охраной и восстановлением флоры и фауны. Банк не только поддерживает инициативы Фонда, но и предоставляет своим клиентам возможность внести финансовый вклад в дело охраны окружающей среды: клиенты банка помогают фонду, просто совершая свои привычные транзакции по карте.

Жюри подведет итоги с 15 по 25 апреля. Имена победителей World Eco Photo 2018 опубликуют на сайте ТДФ 27 апреля. Торжественное награждение призеров пройдет в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 11 мая. В этот же день организаторы откроют выставку работ конкурса "Дни фотографии и мультимедиа" и стартуют мероприятия параллельной программы, посвященные 60-летию ТТО РГО.

Лина Орлова