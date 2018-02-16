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Участники JuniorSkills  в Тюмени посоревнуются в 3D-печати

17:02 16 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Дворец творчества и спорта «Пионер»

Более десяти команд поборются за победу на региональном чемпионате JuniorSkills Тюменской области в компетенции "Прототипирование".

Номинация подразумевает разработку и создание опыт образцов различных устройств для их последующего тестирования.

По словам главного эксперта, которому предстоит оценивать конкурсантов, Булата Айметдинова, прототипирование во многом перекликается с инженерной графикой, но помимо навыков конструирования участникам необходимо разбираться в технологии 3D-печати.

"Каждый год команды получают разные задания. Работа ведется на различных пакетах трехмерного моделирования, необходима способность правильно воспринимать геометрию, умение проводить измерения, вносить поправки, выполнять 3D-печать и собирать прототип", - рассказал Булат Айметдинов.

Конкурс проводится в командном формате. Задание состоит из последовательно выполняемых модулей, каждый из которых оценивается отдельно. Участникам необходимо смоделировать требуемые детали, создать чертежи, сборки с указанием всех необходимых размеров, напечатать детали, собрать механизм, протестировать его. В результате участники должны представить экспертам работающий механизм с комплектом документации.

При испытаниях необходимо завести пружину и направить машину по прямой горизонтальной поверхности без препятствий. Любые отклонения от прямолинейной траектории движения будут означать, что на этапе проектировании или печати участники допустили ошибки. Механизм должен двигаться непрерывно и без постороннего механического шума.

Открытый региональный чемпионат JuniorSkills пройдет в Тюмени на базе Дворца творчества и спорта "Пионер" с 18 по 22 февраля. Эксперты определят победителей в инженерном дизайне cad, мобильной робототехнике, прототипировании, нейротехнологии, Интернете вещей, агрономии, сообщает пресс-служба ДИ "Пионер". 

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Теги: 3D-моделирование , JuniorSkills

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