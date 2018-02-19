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Двадцать восемь команд подали заявки для участия в Тюменском этапе Кубка мира по биатлону

18:05 19 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ЦСП72

Еще четыре федерации - Болгарии, Норвегии, Польши и России - подали заявки на участие в тюменском этапе Кубка мира по биатлону.

По данным на 19 февраля, в соревнованиях примут участие сборные 28 стран: Австрии, Республики Беларусь, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Кореи, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, России, Сербии, Словакии, Словении, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии.

Регистрация команд продолжается (возможны изменения), срок подачи поименных списков – до 5 марта. Билеты на соревнования можно купить на сайте и в кассе легкоатлетического манежа (ул. Луначарского, 12). 

Все вопросы по билетам можно задать по телефону 8 800 555 80 11 (c 9  до 21 часа  по московскому времени, звонок бесплатный), сообщает пресс-служба ЦСП72. 

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Теги: Жемчужина Сибири , Тюмень , этап Кубка мира по биатлону

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