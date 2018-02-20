В Верхней Салде ликвидируют пожар на пилораме

фото МЧС по Свердловской области

Сообщение о пожаре на пилораме в промышленной зоне Верхней Салды поступило 20 февраля в 12 часов 40 минут по местному времени. Площадь пожара составила около 1 тыс. кв. метров. Пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области, 12 работников пилорамы самостоятельно покинули горящее здание. В 14 часов огонь удалось локализовать. Более 30 пожарных и 9 единиц пожарной и спецтехники участвовали в тушении. На месте пожара развернут штаб пожаротушения. Для мониторинга состояния воздуха в район пожара направлены специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части.

В связи с распространением задымления в сторону жилых строений Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей района, граничащего с местом пожара, не открывать окна, по возможности меньше времени находится на улице и регулярно проводить влажную уборку помещений.