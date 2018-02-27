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Полярные медведи в России успешно размножаются и в неволе

19:16 26 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Московского зоопарка

Международный день полярного медведя отмечается 27 февраля. Этот день был выбран природоохранной организацией Polar Bears International для привлечения внимания общественности к охране самого крупного наземного хищника планеты.

В рамках Союза зоопарков и аквариумов России в конце 2016 года была создана программа по сохранению белых медведей в неволе в Российских зоопарках. С конца 2016 года по конец 2017 удалось спасти двух медвежат из природы (Ника с Чукотки и Умка-Аяна с Колымы), укомплектовать пару из природных медведей (Думка с острова Врангеля и Айон с Чукотки) – сейчас животные содержатся в Ижевском зоопарке, а несколько месяцев назад у них родился медвежонок. Это значимое событие для всей программы, поскольку Думка и Айон могут начать совершенно новую генетическую линию белых медведей в неволе. Приоритетная задача специалистов – создавать новые высокоценные генетические пары животных, а также вовлекать в программу новых членов. 

На экспозиции Московского зоопарка можно увидеть двух взрослых полярных медведей – самца Врангеля и самку Мурму. Специально к Международному дню полярного медведя в зоопарке  подготовили особую интерактивную программу, принять участие в ней смогут все желающие.  Добавим, ежегодно популяция белых медведей в дикой природе сокращается. Основные факторы исчезновения этих уникальных животных – это изменение климата и сокращение площади морского льда, нелегальная охота и браконьерство, загрязнение окружающей среды и создание промышленных свалок в местах обитания полярных медведей.

В России белый медведь охраняется на государственном уровне как вид, занесенный в Международную красную книгу и в Красную книгу России. Начиная с 2008 года, Московский зоопарк участвует в Европейской программе по сохранению популяции белых медведей в неволе, сообщает пресс-служба Московского зоопарка.

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Теги: белый медведь , Красная книга

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