Полярные медведи в России успешно размножаются и в неволе

фото Московского зоопарка

Международный день полярного медведя отмечается 27 февраля. Этот день был выбран природоохранной организацией Polar Bears International для привлечения внимания общественности к охране самого крупного наземного хищника планеты.

В рамках Союза зоопарков и аквариумов России в конце 2016 года была создана программа по сохранению белых медведей в неволе в Российских зоопарках. С конца 2016 года по конец 2017 удалось спасти двух медвежат из природы (Ника с Чукотки и Умка-Аяна с Колымы), укомплектовать пару из природных медведей (Думка с острова Врангеля и Айон с Чукотки) – сейчас животные содержатся в Ижевском зоопарке, а несколько месяцев назад у них родился медвежонок. Это значимое событие для всей программы, поскольку Думка и Айон могут начать совершенно новую генетическую линию белых медведей в неволе. Приоритетная задача специалистов – создавать новые высокоценные генетические пары животных, а также вовлекать в программу новых членов.

На экспозиции Московского зоопарка можно увидеть двух взрослых полярных медведей – самца Врангеля и самку Мурму. Специально к Международному дню полярного медведя в зоопарке подготовили особую интерактивную программу, принять участие в ней смогут все желающие. Добавим, ежегодно популяция белых медведей в дикой природе сокращается. Основные факторы исчезновения этих уникальных животных – это изменение климата и сокращение площади морского льда, нелегальная охота и браконьерство, загрязнение окружающей среды и создание промышленных свалок в местах обитания полярных медведей.

В России белый медведь охраняется на государственном уровне как вид, занесенный в Международную красную книгу и в Красную книгу России. Начиная с 2008 года, Московский зоопарк участвует в Европейской программе по сохранению популяции белых медведей в неволе, сообщает пресс-служба Московского зоопарка.