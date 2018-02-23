Понюхали солярки в танках: демоигра Tyumen Cyber Fest 2018 прошла в "Гудвине"

Демоигра Tyumen Cyber Fest 2018. Фото ИА "Тюменская линия"

Со счетом 3:0 тюменская команда киберспортсменов публично разгромила сборную Центра "Аванпост" в товарищеской игре World of Tanks, которая прошла в ТРЦ "Гудвин" в День защитника Отечества.

С командой "Аванпоста" профессиональные киберспортсмены расправились легко. В третьем бою на новой карте местности лидеры даже пытались поддаваться, признался капитан команды киберспортсменов Евгений Соломатин.

"Хотели пофаниться последний бой, но не получилось. Мы и так убогую технику для такого боя взяли. Но я не знаю, какие у соперников были возможности – может, и не было", - предположил Евгений Соломатин.

Он рассказал, что его экипаж уже был бронзовым призером, когда в Тюмени проводился первый чемпионат "Герой Сибири". На Tyumen Cyber Fest 2018 парни надеются на победу.

﻿ Tyumen Cyber Fest 2018. Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

За игрой в "Гудвине" наблюдали любители: увидев в Сети анонс игры, Никита Василенко и Тимофей Дмитрук примчались на игру. Школьники играют около трех лет, но свой опыт считают любительским: "Интересный жанр игры, физика хорошая – мне нравится эта игра", - оценил Тимофей Дмитрук.

Среди болельщиков оказался и Александр Рожко: тюменец предпочитает профессиональный бокс игровым полям в интернет-пространстве, но признается, что бывал в боях, а некоторые его друзья всерьез увлекаются играми.

﻿ Tyumen Cyber Fest 2018. Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

"Понюхал солярки", - улыбнулся куратор фестиваля World of Tanks Николай Абрамов.

Под звучащую в торговом центре песню "Демобилизация" Николай Абрамов рассказал, что сам он отслужил в пожарной команде на Муленском танковом полигоне под Дзержинском. По сравнению с реальностью виртуальный мир дает поблажки танкистам.

"Если в реальной жизни в танк попадают, он, скорее всего, выходит из строя. Игра же даст еще одну попытку, чтобы принять какое-то логическое действие и победить противника", - пояснил разницу Николай Абрамов.

В прошлом киберспортсмен прошел не один фестивальный онлайн-бой: начинал танковые походы еще в бета-тесте. Со временем реальный мир победил виртуальный, однако игру теперь организует в родном городе.

"Ни на месяц не бросал игру, знаю все танки и карты. Любой желающий сможет оценить железо, посмотреть графику – игра красочная: много красок, много карт", - рассказал Николай Абрамов.

Tyumen Cyber Fest 2018. Фото ИА "Тюменская линия"

По его словам, World of Tanks ставит мировые рекорды. В нее играет более 5 млн человек на десяти серверах: одномоментно в игру выходит до 1 млн игроков на всей планете.

Любители видеоигр в голос уверяют: в Тюмени пройдет один из самых масштабных киберфестивалей России. Он включает в себя турниры по дисциплинам World of Tanks, CS:GO, Tekken7, DOTA2 и PUBG. Участники могут сразиться в четырех командных турнирах и одном индивидуальном.

Призовой фонд Тюмени в 1 млн рублей – это внушительная сумма для киберспорта, уверяет Евгений Соломатин. Для сравнения игрок напомнил, что мировой чемпионат по дисциплине World of Tanks разыгрывал за первое место на семерых членов команды 20 тыс. долларов. В "Герое Сибири" игроки получали около 70 тыс. рублей на каждого. В Tyumen Cyber Fest 2018 на команду разыграют около 200 тыс. рублей. К тому же впредь чемпионатов по "Танкам" от компании-разработчика не будет: Wargaming завязала с киберспортом.

На 17 и 18 марта Wargaming предоставила тюменским организаторам Сибирского фестиваля по киберспорту демоаккаунты, которые снабдят игроков всеми танками и всеми необходимыми расходниками. 17 марта ожидается более 400 участников на командный зачет, а на личный – около 800 человек со всей России. Серверы не зависнут, заверяют организаторы. Регистрация команд и участников-одиночек проходит до 28 февраля на сайте кибертюмень.рф. Поучаствовать в этом событии может любой желающий старше 16 лет независимо от места проживания. Соревнования начнется с серии онлайн-сражений между участниками и командами, лучшие из которых по итогам отборочного тура получат путевку в финал. Он пройдет 17 и 18 марта в легкоатлетическом манеже.

Лина Орлова