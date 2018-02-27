Девятую школу Тюмени капитально отремонтировали за полгода

Школа №9. Фото ИА "Тюменская линия"

Это царство. Такую оценку дали изумленные дети, вернувшиеся в родную отремонтированную школу № 9 в заречных микрорайонах Тюмени.

Как по волшебству, строители справились с капитальным ремонтом в два раза быстрее. Здание школы в три тысячи квадратных метров обновили всего за две четверти. Переменам изумились все: от мала до велика. Ее стены не видели капитального ремонта четверть века. Построили эту школу в 1962 году: ее все помнят еще советского образца, как в альбомах, рассказала ее директор Ирина Лохманова.

Общеобразовательная школа №9 Тюмени. Фото из школьного альбома

По сметной документации завершение капитального ремонта планировали на октябрь 2018 года. На радость педагогического состава, учеников и родителей строители завершили ремонт на полгода раньше.

Подрядная организация приступила к капремонту с начала 2017 учебного года: с первой четверти школу освободили для ремонтных работ, а образовательный процесс перенесли в первый корпус школы № 9 (ул. Павлова, 8). Это обезопасило учеников и ускорило процесс. Первый корпус отремонтировали за три года в 2008 году. Тогда ребята для занятий меняли этажи – их ремонтировали поэтапно. Здание второго корпуса школьники и педагоги отдали в руки подрядчиков разово. Занимаясь с 8 утра до 19 часов, девятая школа всем миром - почти двухтысячным составом - ждала завершение ремонта.

В 2017 году строители обновили фасад и кровлю здания, заменили оконные блоки и все инженерные сети, рассказал главный специалист департамента образования администрации Тюмени Иван Панасенко.

﻿ Школа №9. Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

"Здесь все новое – актовый зал, столовая, спортивный зал. Школа зажила новой жизнью, ее переоснащают новой техникой и мебелью. Парты, стулья, доски, мебель в гардеробную, столовую – всем необходимым для образовательного процесса школу уже обеспечили. Дальше планируем поставку учебно-наглядного пособия, интерактивного и компьютерного оборудования. Полностью укомплектуем школу к концу третьей четверти", - заверил Иван Панасенко.

По проектно-сметной документации разработчики перенесли столовую с первого на второй этаж. Пищеблок и его оборудование – новые. Уют школьной столовки умиляет даже взрослых.

"Когда малыши впервые вошли в школу, они так удивились, что сказали: "Это царство". А когда первоклашки впервые побывали в столовой, то дома родителям сказали, что сегодня обедали в кафе", - рассказала Ирина Лохманова.

﻿ Школа №9. Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

В школе обучаются 850 детей в две смены. Небольшой зал за раз может вместить 60 человек, потому ученики питаются по графику. Руководство хочет открыть второй обеденный зал для начальных классов.

"А во второй обеденный зал мы будем привозить еду на тележках, там и раскладывать. И там можно для старшеклассников открыть буфет, поставить и мороженое, чтобы ребята вообще были точно как в кафе", - планирует директор школы.

На месте прежней столовой на первом этаже теперь яркий и уютный спортивный зал. Еще один, побольше, находится на втором этаже: осталось установить сетки и баскетбольные кольца. Поставить лавки в раздевалки мальчиков и девочек – и готово.

Школа должна стать и культурным, и спортивным центром, считают специалисты департамента образования. Со спортплощадкой девятой школы так и будет. Для организации примерно 6,5 га дворовой территории в 2017 году вырубили старые больные деревья. На пустоши появятся корт, беговые площадки, полоса препятствий, гимнастический уголок для малышей. Двор школы будет доступен жителям микрорайонов, рассказала Ирина Лохманова.

﻿ Школа №9. Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Благоустраивать территорию у школы начнут с первыми теплыми днями. Завершат работу к сентябрю 2018-го, заверили в департаменте образования.

Комендант школы Валентина Широкова воспринимает преображение как личную радость. Она убеждена, что школьный двор станет центром притяжения для жителей заречных микрорайонов.

"Если все спортобъекты во дворе школы сделают, это будет единственным местом для детей и взрослых, где можно погонять в футбол, поиграть в волейбол, заняться спортом. Здесь будет стадион, хорошие площадки – в округе такого нет. У меня муж окончил эту школу. У меня сын учится здесь в шестом классе. Он очень доволен, что отремонтировали школу: мы хотели вернуться поскорее домой", - сказала она.

Школу № 9 ремонтировали за счет бюджета Тюменской области. В 2017 году регион выделил 101 млн рублей, в 2018 году осталось освоить еще 91 млн рублей, деньги пойдут на спортплощадку и оборудование.

Школа №9. Фото ИА "Тюменская линия"

5 февраля 2018 года ребята услышали музыкальный звонок в родной школе вместо старого металлического: его заменили на мелодии из мультфильмов и песен. Теперь в коридорах учебного заведения можно услышать, к примеру, гимн Олимпиады-80 "До свидания, наш ласковый мишка".

Сегодня дети занимаются за новыми партами-трансформерами. Их можно подстроить под рост ребенка, отрегулировать наклон столешницы, а поворачивающиеся стулья можно поднять или опустить. Первоклассники 1 "И" занимаются за низкими партами, а на второй смене 2 "Е" делает себе столы повыше, рассказала учитель начальных классов Лилия Гузеева. Педагог работает в этой школе с 2004 года. Она обратила внимание, что дети стали с особым трепетом относиться к обновленной школе и таким удобным партам.

﻿ Школа №9. Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

"Большая радость, что мы попали в такие красивые, уютные стены. Мы очень долго ждали, когда вернемся в свой класс – детки маленькие, им было тяжело учиться в другом корпусе. Сейчас в классе по минимуму оснащения, но, главное, появилась зелень, - и мы уже дома. Скоро появится новая аппаратура. Мы хотим новый ноутбук, принтер, видеоприставку или интерактивную доску. В принципе у нас все это есть, но нам сказали, что будет все новое, вот мы и ждем", - улыбнулась она.

Как и в каждой тюменской школе после капитального ремонта, в девятой также создадут кабинет робототехники. Необходимое оборудование лаборатории установят к четвертой четверти.

Школа №9. Фото ИА "Тюменская линия"

"Думаю, к 1 сентября 2018 года все будет идеально – и оборудование, и благоустройство, и класс робототехники. А еще у нас будет новинка, как в новом областном историческом музее: в нашем музее будет сенсорная книга. Ведь наша школа с краеведческим уклоном. Это будет наша изюминка – будем приглашать всех", - пообещала Ирина Лохманова.

Дополним, с начала 2017 учебного года продолжался ремонт в школах № 5 и № 13, который завершили к началу 2018-го. В планах департамента образования на 2018 год завершить благоустройство территории школы № 65 и начать ремонт в школе № 30 (ул. Московский тракт, 22).

Лина Орлова