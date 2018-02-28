В аэропорту Тюмени установили терминал для благотворительности

фото ИА "Тюменская линия"

Терминал для благотворительности установили Сбербанк и проект "Ключ к жизни" в аэропорту Рощино в Тюмени.

Любой желающий может поднести к терминалу банковскую карту с технологией бесконтактной оплаты Pay Pass или смартфон, поддерживающий функцию Apple Pay, Samsung Pay или Android Pay, и со счета автоматически спишется 100 рублей.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, деньги будут направлены для благотворительного проекта "Ключ к жизни" и пойдут на лечение тяжелобольных детей. "Сбербанк уже несколько лет поддерживает проект "Ключ к жизни", современные технологии банка расширяют возможности меценатства. В благотворительности нет маленьких сумм, любой взнос – это помощь и надежда для наших подопечных", - отметила председатель экспертного совета благотворительного проекта социального партнерства "Ключ к жизни" Наталья Логинова.

Сотрудники банка подчеркнули важность сотрудничества с организаторами благотворительного проекта и руководства аэропорта Рощино. "Очень приятно, что инициативу по установке терминала для благотворительности поддержали наши партнеры – "Ключ к жизни" и аэропорт Рощино. Место для проекта выбрано самое удачное, после масштабной реконструкции в аэропорту увеличилось количество рейсов и направлений, а соответственно, увеличился пассажиропоток. Теперь все жители и гости нашего города могут помочь тяжелобольным детям одним касанием смартфона или банковской картой", – рассказал заместитель председателя Западно-Сибирского банка – управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

О своевременности и актуальности проекта, который реализуется в стенах аэропорта высказался генеральный директор воздушной гавани. "Мы все понимаем насколько нужно и важно быть небезучастным, поскольку в сегодняшнее время любой может столкнуться с серьезным недугом. Очень страшно, когда без необходимой срочной медицинской помощи остаются дети и родители детей, страдающих тяжелыми заболеваниями. Актуальность данного проекта неоспорима, поскольку своевременное оказание высокотехнологичной медицинской помощи будет способствовать снижению заболеваний и позволит спасти множество детских жизней. Благодаря фонду "Ключ к жизни" и нашему партнеру ПАО Сбербанк, ребятишки и их родители могут очень быстро набрать необходимую сумму на лечение тяжелых заболеваний" - поделился генеральный директор АО "Аэропорт Рощино" Игорь Лужбин.