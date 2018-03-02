Тюменские журналисты принимают участие в медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость"

Журналисты Тюменской области принимают участие в медиафоруме независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", который начал свою работу накануне в Калининграде.

Тюменскую область на форуме представляют пять человек. Трое лауреатов конкурса журналистских работ региональных и независимых СМИ Фонда ОНФ "Правда и справедливость": журналист телеканала "Тюменское время" Екатерина Кальченко, обозреватель ИА "Тюменская линия" Дарья Казакова и преподаватель кафедры журналистики ТюмГУ, корреспондент журнала "Сибирское богатство" Аркадий Кузнецов.

Еще двое представителей региона – победители Всероссийского конкурса журналистских работ "Почему я иду на выборы", проводимого Общероссийским народным фронтом совместно с Союзом журналистов России: корреспондент ТВ АНО ИИЦ "Красная звезда" Елена Сторожук и корреспондент ИА "Тюмень PRO" Виктор Нестерук.

"Это первое мое участие в подобном состязании журналистов такого уровня. Увидев положение о конкурсе, я решила принять участие. Буквально в последний день подачи заявок отправила свой материал. Надежд на победу не питала, так как шансы у малых телекомпаний невелики. Однако по прошествии нескольких дней узнала, что вошла в число победителей. Рада победе и возможности стать частью такого знакового события", – отметила Елена Сторожук.

Награды тюменцам вручил представитель Центрального штаба ОНФ, депутат Государственной думы, председатель общественного совета Фонда ОНФ "Правда и справедливость" Николай Будуев. В своем выступлении он подчеркнул, что ОНФ в сотрудничестве с журналистами и простыми людьми решает реальные проблемы граждан по всей стране.

"Радует, что тюменские журналисты активно участвуют в различных общественных мероприятиях, конкурсах. Считаю, что это способствует их дальнейшему развитию, приносит новый опыт, знания. В свою очередь такое движение региональной журналистики позитивно влияет на развитие профессии в целом. В регионе уделяется серьезное внимание молодому поколению. В рамках проекта "Медиастрана" при поддержке ОНФ около 250 школьников из городов и районов региона постигают азы журналистики, приобретают навыки в сфере медиаобразования, которые пригодятся и при выборе будущей профессии, и в обычной жизни", – сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области, член правления Союза журналистов Тюменской области Александр Пересторонин.

В ходе второго дня Медиафорума ОНФ состоялись просмотр и обсуждение с участием политологов и социологов послания президента России, лидера ОНФ Владимира Путина Федеральному собранию. Также была организована работа профильных площадок, на которых журналисты обсудили вопросы и проблемы региональных печатных изданий, интернет-СМИ, телеканалов. В заключительный день Медиафорума ОНФ, 2 марта, пройдет пленарное заседание.