В Тюмени ищут "Идею на миллион"

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Очередной этап отбора лучших инновационных проектов проводит партнер Внешэкономбанка Open Innovations Startup Tour в Тюмени 5-6 марта . К участию приглашаются технологические компании с прорывными разработками для любых отраслей и на любой стадии готовности – от идеи до коммерческого продукта. Авторы самых перспективных и проработанных идей пройдут отбор и станут героями программы "Идея на миллион".

В этом году в фокусе "Идеи на миллион" – инновации в регионах. Open Innovations Startup Tour - крупнейшее российское мероприятие по поиску и отбору новых инновационных проектов, которое ежегодно организует Фонд "Сколково" при участии других институтов развития. Этапы Startup Tour 2018 проходят в Перми, Красноярске, Южно-Сахалинске, Тюмени, Ижевске, Калининграде, Ульяновске, Белгороде, Улан-Удэ, Великом Новгороде и Краснодаре. "Идея на миллион" не ограничена географией тура – заявки на участие принимаются из любого города России.

"У проекта две задачи. Во-первых, с его помощью мы рассчитываем популяризировать технологическое предпринимательство. Российская стартап-экосистема молодая, ее развитие нужно поддерживать не только инвестициями и инфраструктурой, но и формируя интерес к такой деятельности в обществе. Важно, чтобы истории успеха были на слуху, инноваторы, ученые и инженеры из любой точки России видели реальные кейсы развития идеи в коммерческий бизнес. Популяризация успеха – хороший инструмент мотивации. Вторая задача – поиск проектов, основанных на использовании прорывных технологий, и их поддержка в части доработки продуктов, привлечения инвестиций и выхода на рынок, в том числе международный. Чтобы эффективно решить обе задачи, в новом сезоне мы планируем дополнить телевизионный формат онлайн версией с самостоятельным контентом. Если телешоу – это скорее продвижении темы у широкой аудитории, в онлайне мы планируем делать проект, прежде всего интересный профессиональному инвесторскому и стартап-сообществу", – рассказал заместитель председателя Внешэкономбанка. член правления Алексей Иванченко.