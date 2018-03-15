"Живая классика" зовет тюменских чтецов в "Артек"

Конкурс "Живая классика". Фото ИА "Тюменская линия"

Девятиклассник школы №48 Роман Масюк стал победителем районного этапа всероссийского конкурса чтецов "Живая классика" в Тюмени.

"И это они называют генеральной уборкой! Вылили на пол ведро воды, махнули два раза грязной тряпкой и пошли домой. Даже мусор из меня не вымели. Стой теперь до конца второй смены весь в семенной шелухе и жвачке", - бурчал школьник "Монолог старой парты" Виктора Логинова.

Лидер районного этапа "Живая классика" выбрал это произведение, потому что счел его близким по темпераменту. "Тексты про любовь – это скучно, - заявил Роман, - а вот "Монолог старой парты" с первого прочтения запал в душу. У меня тяжелый и скверный характер. А тут – старая парта, она жалуется, что за ней тридцать лет просидели ученики, никакой благодарности. Даже мусор из нее позабыли вынести, представляете?", - возмутился Роман Масюк.

Опытный чтец участвует во Всероссийском конкурсе с пятого класса: дебютным был монолог Тараса Бульбы. Всего год назад Роман переехал в Тюмень из Тобольска. Если там ему удавалось войти в двадцатку лучших, то в Тюмени, несмотря на большую конкуренцию, стал абсолютным лидером. Его классный руководитель и преподаватель по литературе Венера Зырянова мечтает, что воспитанник поедет в "Артек". Победа Романа – это показатель школы и ее педагогов. Ученики ежегодно попадают в двадцатку лучших. В их числе оказалась десятиклассница Доминика Пайвина. На третий год участия она выбрала произведение Рэя Бредбери "Улыбка".

Ученики школы №48 Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

"Оно о деградации общества и цивилизации: к чему мы придем, если будем продолжать войну? Я вообще люблю читать. На данный момент мое любимое произведение – "1984" Оруэла. Я люблю русскую и зарубежную классику. Самый любимый – Лермонтов. Я вдохновляюсь им", - рассказала участница.

Впервые в конкурсе участвовали одиннадцатиклассники. Выпускник школы №65 Ильяс Гифанов сказал, что не рассчитывал занять призовое место. "Мне хотелось почувствовать атмосферу, когда ты выступаешь при комиссии. Я планирую поступать на актера", - пояснил он.

Те же амбиции преследует девятиклассница Владислава Зубарева из школы №94. На конкурсе она представила свою интерпретацию "Монолога шизофреника о войне", автор Кори Маркевич. "Меня увлекает военная тематика. Пусть я не находилась в это время там, но это можно прочувствовать. Война – это как ненависть", - пояснила школьница.

Как рассказала начальник отдела воспитания и социализации информационно-методического центра Тюмени Наталья Кузнецова, лидеры всероссийского конкурса поедут на смену в "Артек". "Это очень престижно, потому что на смене в "Артеке" с детьми работают профессиональные артисты, работники культуры, писатели, которые приглядываются к ребятам", - сказала она.

Вместе с Романом Масюком в областном туре участие примут еще два чтеца: обладательница второго места пятиклассница школы №65 Жанна Мальцева, и третьего места – семиклассник школы № 89 Егор Глотов. Всего же на региональном этапе отсмотрят выступления лидеров из 27 муниципалитетов – 81 участников. Из их числа сформируют делегацию Тюменской области, которая отправится на всероссийский конкурс.

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Помимо соревновательной составляющей организаторы и участники отмечают множество плюсов. В критерии конкурсного отбора входят произведения не школьной программы – это проза российских и зарубежных авторов. Так дети знакомятся с более широким спектром литературы. Ограничение выступления до пяти минут – это около двух страниц печатного текста наизусть. "Подглядывать в текст разрешается, но тюменские школьники к этому не стремятся: жюри пока не видели претендентов, читающих с листа. Организаторы отмечают, что для нашей области чтецы часто выбирают тексты Владислава Крапивина. На особом счету его произведения у учеников школы №25, в которой учился писатель.

"У него очень много размышлений о нашем городе. Эти впечатления близки тюменским школьникам", – пояснила Наталья Кузнецова.

Еще тюменские школьники очень любят Логинова, Драгунского, Логунова, популярен и Достоевский. По тематике ребят интересует все – и взаимоотношения друг с другом, и приключенческая ситуация, у детей более старшего возраста – первая любовь, чувства, переживания, эмоции героев. Участники часто берут тему подвигов героев Великой Отечественной войны.

"Бывает, начинаешь плакать, когда ребенок выступил. А следующий выходит – и ты тут же начинаешь смеяться. Грани эмоций и их контраст зашкаливает", - поделилась организатор конкурса, методист информационно-методического центра Тюмени Татьяна Негинская.

На церемонию оглашения конкурса в тюменском парке интерактивных чудес "Эврика" собралась двадцатка лучших чтецов Тюмени, отобранная из 120 участников муниципального этапа.

Лина Орлова