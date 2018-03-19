Портал "Культура.рф" запустил онлайн-экскурсию в Ялуторовский музей

Виртуальная экскурсия. Скриншот с сайта www.culture.ru

Что изучить в Ялуторовском музейном комплексе, можно посмотреть на виртуальной экскурсии.

Каретные швейцарские часы в футляре фирмы "Г. Мозер и К" второй половины XIX века из семьи потомков декабриста И. Д. Якушкина, ровесники "швейцарцев" - лорнет, компас в футляре, памятные медали: "Бой при Кульме", "Бой при Лейпциге", "Покорение Парижа", а также портреты декабристов можно посмотреть посетителям виртуальной выставки.

360 градусов свободы обзора и четкое изображение позволят детально разглядеть картины и экспонаты музейного комплекса. Некоторые из них можно открыть во вкладке, чтобы познакомиться с ними поближе.

﻿ Виртуальная экскурсия. Скриншот с сайта www.culture.ru 1 /

Лина Орлова