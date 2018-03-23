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Ученые-орнитологи обследовали места обитания редких птиц

09:54 23 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Ялуторовского музейного комплекса

305 видов птиц, в том числе 20 редких, обследовали и уточнили границы ключевых орнитологических территорий Тюменской области сотрудники Института биологии ТюмГУ.  

Исследования позволили получить информацию, в частности, о кудрявом пеликане, большом баклане, чернозобой гагаре, большой белой цапле, черноголовом хохотуне. "Проблема долговременного сохранения редких видов птиц заключается прежде всего, в сохранении их местообитаний, - рассказала доцент кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Мария Лупинос. - В настоящее время из семи ключевых орнитологических территорий международного значения в Тюменской области только два находятся под охраной: озеро Большое Белое полностью располагается в пределах Белозерского федерального заказника и озеро Тундрово частично – в пределах Окуневского регионального заказника".

По мнению специалиста, местообитания птиц в пределах территорий, не входящих в состав особо охраняемых природных территорий, в любой момент могут оказаться нарушенными в ходе хозяйственной деятельности человека, что в свою очередь приведет к сокращению численности или исчезновению многих видов птиц. Суммарная площадь ключевых орнитологических территорий международного значения в регионе составляет 205 тыс. га (это около 1,3% территории Тюменской области).

Большинство из них попадает под действие международных конвенций и соглашений. Специалисты уверены, что необходимо не только активизировать мониторинг существующих ключевых орнитологических территорий, но и выявлять новые. Мониторинговые исследования орнитофауны в Тюменской области ученые проводили в 2016–2017 годах в рамках научного проекта РФФИ, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ. 

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Теги: орнитологи , птицы , территории , ТюмГУ

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