Циклон принесет в Тюмень тепло и снег

Фото ИА "Тюменская линия"

Активный циклон будет определять погоду в Тюмени на ближайшие дни. Уже к вечеру 26 марта под его влиянием станет пасмурно, а на 27 марта синоптики прогнозируют снег.

По данным центра Фобос, осадки в областном центре возможны с 27 по 29 марта. 26 марта днем столбики термометров поднимутся до минус 1 градуса, ночью будет минус 6. 27 марта потеплеет до плюс 2 градусов, а 28 марта ожидается 0 градусов.

К концу недели осадки прекратятся, но похолодает. 29 марта ожидается до минус 5 градусов днем и минус 16 – ночью. 30 марта будет минус 4 градуса днем и минус 13 – ночью.

По народному календарю считалось, что 26 марта, на Никифора, медведи просыпаются от зимней спячки и покидают свои берлоги. Именно поэтому 26 марта старались в лес без особой надобности не ходить.

Считалось, что если 26 марта будет туман, то лето будет дождливое. Наблюдали и за прилетом птиц: если первым прилетит жаворонок, значит быть теплу, а если зяблик — будет холодная погода.

Любовь Голышева