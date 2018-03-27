В Тюменской области представили новинки сельхозмашиностроения

Фото ИА "Тюменская линия"

Специализированная агропромышленная выставка Уральского федерального округа "Техника. Технологии. Инновации. Наука. Тюмень Агро 2018" открылась в поселке Винзили Тюменского района.

Участвуют в ней около 50 компаний из 15 регионов, в том числе из Тюменской, Воронежской, Челябинской, Свердловской, Нижегородской, Омской, Курганской, Московской, Кировской, Новосибирской областей, Пермского и Алтайского края, Санкт-Петербурга, Удмуртии и Башкортостана.

Гостей и участников выставки приветствовал заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов. Он рассказал, что помимо представления техники, на выставке также обсудят вопросы, связанные с инновациями, научными разработками, кадровым потенциалом, пройдут круглые столы.

"Уверен, что этот форум будет способствовать дальнейшему развитию сельского хозяйства не только на территории Тюменской области, а в целом Уральского федерального округа и Российской Федерации", - сказал он.

Заместитель полномочного представителя президента РФ в УФО Александр Моисеев, открывая выставку, одной из главных назвал задачу сделать сельское хозяйство технологически современным, инновационно активным, нацеленным на достижение самых высоких результатов. Он выразил уверенность, что подобные выставки дадут такие возможности.

"Тюмень - сибирский регион, казалось бы далекий и холодный край, но посмотрите какие результаты достигнуты в растениеводстве, животноводстве и в машиностроении. Все это дает Тюменсая область. Ради этого тренда позитивного развития, ради того, чтобы результаты были не одномоментными, а постоянно действующими и направленными на развитие, мы проводим подобные окружные мероприятия, чтобы закрепить, стимулировать и достичь еще более высоких результатов", - отметил он.

Заместитель директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Артем Коровин добавил, что площадка собрала профессионалов, экспертов отрасли и тех, кто своим кропотливым трудом осуществляет модернизацию и развитие отечественного АПК.

"Стоящие перед нами задачи по развитию технической базы, внедрению инноваций в отрасль необходимо выполнить для дальнейшего уверенного движения вперед. В последние годы сельское хозяйство превратилось в современную конкурентоспособную отрасль, имеющую устойчивые темпы развития, стала драйвером экономического роста. Чтобы задействовать потенциал сельского хозяйства на полную мощь, нужно и дальше интенсивно работать, стимулировать развитие современных сельхозпредприятий и перерабатывающих мощностей, развивать инфраструктуру и агрологистику, обновлять парк сельскохозяйственной техники", - подчеркнул он.

В рамках торжественного открытия выставки награды и благодарности получили представители АПК Тюменской области.

Александр Моисеев вручил знак "Почетный работник агропромышленного комплекса России" оператору по уходу за свинопоголовьем участка номер 4 цеха свиноводства ЗАО "Племзавод Юбилейный" Сергею Белименко.

Представители Тобольского гормолзавода и кооператива "Таволжан" Сладковского района получили благодарности Минсельхоза России из рук Артема Коровина.

Владимир Чейметов вручил тюменцу, ветерану АПК, в юности пережившему блокаду Ленинграда, Владимиру Кноль знак "Почетный аграрник Тюменской области".

фото "Тюменская линия"

Официальная делегация осмотрела выставку, на которой представлено более 200 единиц техники. Предприятия презентовали не только хорошо известные и зарекомендовавшие себя агрегаты, но и более 30 новинок.

фото "Тюменская линия"

Так, бункер перегрузчик БП 25/31 "Хопер" оснащен специальным удлиненным шнеком с высотой разгрузки 5,54 м, который позволяет легко и удобно загружать вагоны. Это значительно повышает производительность комбайнов, посевных комплексов и другой техники за счет сокращения простоев.

фото "Тюменская линия"

Новый малогабаритный трактор "Беларус" оснащен надежным итальянским двигателем и отличается низким уровнем содержания вредных веществ в выхлопных газах и высокой производительностью при небольших эксплуатационных расходах.

фото "Тюменская линия"

Представлена здесь и самая маленькая модель телескопического погрузчика FARESIN 6.26. Компактная и маневренная машина имеет высокие характеристики грузоподъемности и производительности.

фото "Тюменская линия"

Выставка будет проходить два дня – 27 и 28 марта. Помимо демонстрации инновационных моделей техники и оборудования участники могут оценить возможности предприятий сельскохозяйственного машиностроения, познакомиться с инновационными разработками компаний, аграрных вузов и научно-исследовательских институтов УФО. Желающие могут поучаствовать в тест-драйвах новейшей техники, посмотреть мастер-класс от производителей техники.

Фото ИА "Тюменская линия"

Организаторы подготовили и демонстрационную активную площадку - трактородром, поле - с возможностью показа сельскохозяйственной техники в работе.

В рамках агропромышленной выставки проходят также совещания, круглые столы, презентации, смотры-конкурсы, олимпиады и деловые игры. Общая площадь выставочных помещений превышает 5 тыс. кв. м.

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Любовь Голышева