  • 5 декабря 20255.12.2025пятница
  • В Тюмени -1..-3 С 1 м/с ветер юго-восточный

В Тюмени вручили премию "Юрист года-2025"

Общество, 19:11 05 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В очередной раз большой зал Тюменской областной думы объединил лучших представителей юридического сообщества области для вручения премии "Юрист года-2025". Это отметил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, приветствуя участников торжественной церемонии.

"Престижность этой премии не вызывает сомнения, так как ее вручение – это признание и оценка мастерства в профессии и заслуг в практической деятельности, - подчеркнул он. - Депутаты регионального парламента придают серьезное значение подготовке кадров для юридической отрасли, тщательно подходя к этим вопросам при формировании квалификационной коллегии судей Тюменской области, при назначении мировых судей".

Ежегодная награда "Юрист года" учреждена Тюменским региональным отделением Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России".

Звания "Юрист года-2025" удостоен кандидат юридических наук, директор школы права и управления, проректор Тюменского государственного университета Сергей Зенин. Высшую награду профессионального сообщества ему вручили за значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан.

В номинации "Юрист-профессионал" за проявленную инициативу и целеустремленность в деле повышения правовой культуры и формирование правосознания граждан дипломом награжден председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

В номинации "Молодой юрист" за высокий уровень профессионализма в области юриспруденции, безупречную работу в сфере соблюдения законности дипломами награждены помощник прокурора Центрального административного округа города Тюмени Василий Громов и заместитель руководителя управления Росреестра по Тюменской области Игорь Ткаченко.

Защищать закон, обеспечивать торжество справедливости и помогать людям находить верные решения в непростых жизненных ситуациях - одна из самых главных профессиональных задач юристов, отметил в своем приветствии, зачитанном вице-губернатором Тюменской области Ольгой Кузнечевских, губернатор Александр Моор.

"Тюменское региональное отделение "Ассоциации юристов России" активно участвует в их решении, - подчеркнул губернатор. - Вы поддерживаете высокий уровень профессионального мастерства коллег, рассматриваете актуальные проблемные вопросы российского законодательства и анализируете практику его реализации на территории нашей области".

В 2025 году члены сообщества юристов Тюменской области были отмечено и на федеральном уровне. Звание "Почетного юриста" присвоено председателю Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" Владимиру Ульянову.

Лауреатом высшей юридической премии "Юрист года", учрежденной указом президента РФ в 2009 году, в номинации "За вклад в юридическую науку" стал председатель Общественной палаты Тюменской области, доктор юридических наук Геннадий Чеботарев.

Борис Олейник

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , юристы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:40 05.12.20251060 сетей сплели для отправки на СВО добровольцы в Омутинском округе
19:21 05.12.2025Задолженность по зарплате в 753 тысячи рублей выплатил работодатель сотруднику в Тюмени
19:11 05.12.2025В Тюмени вручили премию "Юрист года-2025"
18:39 05.12.2025В Тюменской области федеральные трассы обрабатывают от наледи

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора