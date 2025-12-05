В Тюмени вручили премию "Юрист года-2025"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В очередной раз большой зал Тюменской областной думы объединил лучших представителей юридического сообщества области для вручения премии "Юрист года-2025". Это отметил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, приветствуя участников торжественной церемонии.

"Престижность этой премии не вызывает сомнения, так как ее вручение – это признание и оценка мастерства в профессии и заслуг в практической деятельности, - подчеркнул он. - Депутаты регионального парламента придают серьезное значение подготовке кадров для юридической отрасли, тщательно подходя к этим вопросам при формировании квалификационной коллегии судей Тюменской области, при назначении мировых судей".

Ежегодная награда "Юрист года" учреждена Тюменским региональным отделением Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России".

Звания "Юрист года-2025" удостоен кандидат юридических наук, директор школы права и управления, проректор Тюменского государственного университета Сергей Зенин. Высшую награду профессионального сообщества ему вручили за значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан.

В номинации "Юрист-профессионал" за проявленную инициативу и целеустремленность в деле повышения правовой культуры и формирование правосознания граждан дипломом награжден председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

В номинации "Молодой юрист" за высокий уровень профессионализма в области юриспруденции, безупречную работу в сфере соблюдения законности дипломами награждены помощник прокурора Центрального административного округа города Тюмени Василий Громов и заместитель руководителя управления Росреестра по Тюменской области Игорь Ткаченко.

Защищать закон, обеспечивать торжество справедливости и помогать людям находить верные решения в непростых жизненных ситуациях - одна из самых главных профессиональных задач юристов, отметил в своем приветствии, зачитанном вице-губернатором Тюменской области Ольгой Кузнечевских, губернатор Александр Моор.

"Тюменское региональное отделение "Ассоциации юристов России" активно участвует в их решении, - подчеркнул губернатор. - Вы поддерживаете высокий уровень профессионального мастерства коллег, рассматриваете актуальные проблемные вопросы российского законодательства и анализируете практику его реализации на территории нашей области".

В 2025 году члены сообщества юристов Тюменской области были отмечено и на федеральном уровне. Звание "Почетного юриста" присвоено председателю Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" Владимиру Ульянову.

Лауреатом высшей юридической премии "Юрист года", учрежденной указом президента РФ в 2009 году, в номинации "За вклад в юридическую науку" стал председатель Общественной палаты Тюменской области, доктор юридических наук Геннадий Чеботарев.

Борис Олейник