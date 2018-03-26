Аэропорт Рощино перешел на летнее расписание

Фото - ИА "Тюменская линия"

Международный аэропорт Рощино перешел на летнее расписание и возобновил сезонные маршруты, а также увеличил частоту полетов по многим направлениям. Летнее расписание продлится до 28 октября.

В летний сезон увеличится частота выполнения внутренних рейсов из Тюмени в Москву, в том числе благодаря приходу нового авиаперевозчика "Уральские авиалинии", увеличится частота рейсов на юг России: в Симферополь, Ростов-на-Дону, Анапу, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, а также на региональных линиях в Ханты-Мансийск, Белоярский, Нижневартовск.

Продолжится выполнение рейсов в Казань, Нижний Новгород, Уфу, Красноярск, Екатеринбург, Ноябрьск, Новый Уренгой, Пермь и многим другим направлениям. Новинками летнего сезона на внутренних линиях станут Челябинск, Волгоград и Иркутск.

На международных линиях планируется увеличение частоты в Анталью, продолжатся рейсы в Ларнаку, Бургас, Тунис. Регулярные рейсы будут выполняться в Баку, Ташкент.

Новинкой этого сезона станут регулярные рейсы по маршруту Тюмень - Астана нового перевозчика - авиакомпании "AirAstana" со 2 июня. Получить подробную информацию и уточнить расписание рейсов можно на сайте аэропорта.