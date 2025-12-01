  • 11 декабря 202511.12.2025четверг
49 жителей Тюменской области награждены за профессиональные заслуги

Губернатор, 14:21 11 декабря 2025

Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

49 жителей Тюменской области получили награды федерального и регионального значений в преддверии Дня Конституции Российской Федерации. Работникам промышленности и сельского хозяйства, строительства, транспорта, гражданской авиации, образования, медицины и других отраслей вручил глава региона Александр Моор.

"Именно Конституция закрепляет право каждого гражданина развивать свои способности, достойно трудиться. Конституция гарантирует возможность проявить себя и внести вклад в развитие и региона, и нашей страны. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить ваши достижения. Каждый из вас своим примером показывает, как важно честно и добросовестно трудиться. Своим профессионализмом и преданностью делу вы приносите пользу Тюменской области и всей нашей великой Родине", — обратился к присутствующим Александр Моор.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за многолетнюю активную общественную деятельность отмечена член совета региональной общественной организации "Национально-культурная автономия татар Тюменской области", профессор-консультант кафедры языкознания и литературоведения ТюмГУ Ханиса Алишина.

"Мои многочисленные общественные дела переплетены с научной и педагогической работой. Ранее я получала здесь награду как почетный работник образования и науки Тюменской области, в этой сфере я работаю 53 года. Я начинала учителем сельской школы и прошла трудовой путь до профессора, почетного члена Академии наук Республики Татарстан. Очень благодарна своим многочисленным учителям, ученикам, наставникам, всему коллективу Тюменского государственного университета за поддержку и помощь", — рассказала Ханиса Алишина.

Почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" присвоено заведующей клинико-диагностической лабораторией, врачу клинической лабораторной диагностики госпиталя "Мать и дитя" в Тюмени Татьяне Копусовой.

"Сегодня для меня особенный день. Эта награда — наш общий триумф, признание на государственном уровне нашего, казалось бы, невидимого, но такого необходимого труда. Огромное спасибо моим учителям, наставникам, коллегам. Огромную благодарность хочу выразить директору госпиталя "Мать и дитя" Татьяне Ербактановой за поддержку, стратегическое видение и понимание роли лабораторной службы. Благодаря этому мы внедряем новые лабораторные технологии, некоторые из них на сегодняшний день проводятся только у нас в госпитале. Буду стремиться оправдывать оказанное мне доверие, продолжать служить на благо здоровья наших пациентов", — отметила Татьяна Копусова.

Александр Моор поблагодарил награжденных за труд, верность профессии, любовь к Тюменской области и Отечеству.

"Пусть полученная награда станет стимулом для новых успехов, а ваш пример вдохновит молодых специалистов на достижения", — подчеркнул он.

Вера Коршунова

# Александр Моор , награждение

