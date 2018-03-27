Многодетные семьи выступают за использование маткапитала на ремонт жилья и сокращение пенсионного возраста

Юлия Зимова / Фото ИА "Тюменская линия"

Не все многодетные семьи в России могут пользоваться льготами и мерами соцподдержки в полной мере. Такие данные показало исследование, которое организовали члены Общественной палаты РФ.

Они провели интернет-опрос среди 3 тыс. многодетных семей из разных регионов страны. Их целью было узнать, какую помощь такие семьи получают в действительности и о каких положенных им мерах соцподдержки они узнали впервые в ходе опроса.

"Есть мониторинг Минтруда, в котором демонстрируются положительные моменты поддержки многодетных. Мы сделали свой мониторинг и выяснили, какие меры работают, какие не работают. По результатам этого мониторинга данные чиновников и людей, которые эти услуги получают, несколько расходятся: например, история с лекарственным обеспечением не работает на местах", — отметила заместитель председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова.

Почти 60% опрашиваемых указали на то, что не могут воспользоваться правом на бесплатную выдачу лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей в возрасте до шести лет. Воспользоваться льготой, согласно опросу, смогли лишь 14% семей, в то время как 15% многодетных вообще не знали о существующей льготе. 5% указали, что такая мера поддержки не предусмотрена в регионе.

Почти 1,5 тыс. семей не смогли воспользоваться предоставляемой скидкой на жилищно-коммунальные услуги, при этом 900 семей такой мерой поддержки все же пользуются. Кроме того, многодетные семьи не удовлетворены правом на бесплатное обеспечение школьной формой: лишь 570 семей смогли воспользоваться этой мерой соцподдержки, остальные почти 2,5 тыс. человек указали на то, что это проблематично либо льгота не предусмотрена в регионе. При этом 22% респондентов вообще не знали о таком виде господдержки.

Максимальные затруднения у многодетных семей, судя по опросу, вызывает получение земельных участков и жилья по причине больших очередей. Ожидание длится годами.

Кроме этого, респонденты высказались о том, какие меры поддержки они бы хотели получить от государства в первую очередь. Среди них предоставление ежегодной денежной компенсации расходов на подготовку детей к школе, льготный проезд до места отдыха и оздоровления детей, повышение размера социального пособия для детей в возрасте от трех до 23 лет и выплата пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Семьи также сообщили, что нуждаются в поддержке государства в части внеочередного предоставления жилья по социальному найму, а также в льготном налогообложении имущества. Они просят внести изменения в использование регионального материнского капитала и предоставить возможность его использования на ремонт и меблирование приобретаемого жилья. Многие из опрашиваемых высказались за сокращение пенсионного возраста для многодетных родителей на три года, сообщают в пресс-службе ОП РФ.

Соб.инф.