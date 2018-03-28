Проект по улучшению качества воздуха в помещениях Тюмени признали "Гордостью России"

фото ИА "Метеовести"

Доцент кафедры "Техносферная безопасность" Института сервиса и отраслевого управления ТИУ Наталья Литвинова за проект на тему улучшения качества воздуха в помещениях городской среды с учетом источников загрязнения стала лучшей в номинации "Экологический проект-2018" награждена дипломом первой степени Международного профессионального конкурса "Гордость России".

Как сообщает пресс-служба ТИУ, Наталья Литвинова занимается натурными исследованиями концентрации оксида углерода (II) СО по высоте зданий Центрального и Калининского округов Тюмени на протяжении девяти лет. "Именно в помещении человек проводит большую часть своего времени. Решение обозначенной проблемы приведет к улучшению качества воздуха, уменьшатся показатели заболеваемости органов дыхания среди горожан", — рассказала доцент.

Результатом многолетних исследований стала методика для расчета степени загрязнения наружного воздуха зданий, на ее основе для проектировщиков построены обобщающие номограммы, с помощью которых можно прогнозировать качество воздуха в любой точке по высоте зданий, находящихся вблизи источников выброса.

"Номограммы позволяют подобрать способы очистки приточного воздуха от газообразных веществ в зависимости от концентрации вредной примеси в наружном воздухе. Разработаны также номограммы вблизи магистралей разной интенсивности движения автотранспорта", — пояснила Наталья Литвинова. По результатам исследования опубликовано около 100 научных работ, из них 17 публикаций включены в перечень ВАК, четырк международные публикации, восемь учебных изданий, три монографии.

Проекты Натальи Литвиновой не первый раз отмечают на конкурсах различного уровня. В 2017 году работу"Выбор места притока наружного воздуха" в номинации "Чистый город" назвали лучшим проектом по мнению управления по экологии департамента городского хозяйства Администрации Тюмени. Также в 2017 году проект получил Международную экологическую премию "Ecoword" в Москве. В 2018 году Наталья Литвинова планирует разработать проект по очистке воздушной среды от газообразных примесей в приточном воздухе.