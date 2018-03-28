О самобытной культуре коми расскажут в музее им. Словцова

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Лекция "Традиционные ритуалы: трансформация и современные практики на примере коми" начнется в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 29 марта в 18 часов.

Лекцию прочтет кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник ИПОС ТюмНЦ СОРАН Нина Лискевич. Коми – народ с богатейшей культурой, очень самобытный. Некоторые его обряды и традиции похожи на русские. Однако существует и множество отличий. Сегодня коми прилагают массу усилий для того, чтобы традиции их предков не были забыты, устраивая разного рода национальные фестивали и праздники. Вход на лекцию свободный, сообщает пресс-служба музея.