up

29.03.2018 четверг

USD 57,5598

EUR 71,3339

В Тюмени -4..-6 С 7 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

На каникулах тюменские школьники конструируют роботов

11:00 29 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Тюменские школьники конструируют роботов. Фото департамента образования администрации Тюмени

Более 80 школьников и педагогов принимают участие в городском слете по робототехнике в Тюмени. Мероприятие организовано Информационно-методическим центром при поддержке городского департамента образования.  

На три дня ребята погружаются в мир новой науки, учатся конструировать и программировать роботов. Занятия проводят ведущие учителя города и приглашенные преподаватели.  

Решать задачи Всероссийской робототехнической олимпиады школьников учит заведующий лабораторией робототехники Астрахани, старший судья олимпиады Алексей Подгорный. Он впервые в Тюмени, но уже оценил уровень знаний тюменских школьников: "Сейчас мы разбираем основы решения задач по робототехнике в привязке к Всероссийской робототехнической олимпиаде. Для решения заданий необходимо обладать определенной базой знаний и навыками, могу сказать, что тюменские школьники хорошо справляются с задачами. В решении заданий я использую научный подход, всегда держу свои школьные знания в тонусе и учу этому своих учеников. Ребенок должен понимать, зачем нужны, к примеру, математические формулы и уметь применять их на практике", - рассказал специалист. 

Также со школьниками работают преподаватели Регионального информационно-образовательного центра Тюменской области. Занятия посвящены разработке и программированию робототехнических устройств на микроконтроллере Arduino. Обучающие курсы организованы и для учителей школ. 

"Ребята, принимающие участие в слете, как правило, показывают высокие результаты на соревнованиях, – отметила учитель начальных классов школы № 65 Тамара Середкина. – Погружаясь в эту атмосферу, общаясь со сверстниками, у детей появляется мотивация для дальнейшего развития. Занятия проходят в занимательной форме, что еще больше вызывает интерес к робототехнике".

Команда школы № 65 продемонстрировала свои успехи на Всероссийском технологическом фестивале PROFEST, который прошел в марте в Москве. Ребята  представили проект "Умные технологии для любимой школы". Участники провели исследование новых технологий, позволяющих экономить воду в школе, и представили свои идеи: посудомоечную машину, потребляющую меньшее количество воды, умный унитаз и контейнер для таяния снега. Талую воду изобретатели предлагают использовать в хозяйственных целях, к примеру, для заливки корта. Школьники одержали победу в номинации "Лучшее исследование".

Сейчас участники слета готовятся к городскому этапу конкурса "Робомир", который пройдет по регламенту Всероссийской робототехнической олимпиады в апреле текущего года. 

Помимо занятий, для школьников разработана развлекательная программа. Ребята принимают участие в квестах, играх на свежем воздухе и интерактивных концертах, конечно же, посвященных роботам, сообщает департамент образования администрации  Тюмени. 

﻿
Тюменские школьники конструируют роботов. Фото департамента образования администрации Тюмени
1 /

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: весенние каникулы , образование , робототехника

Последние новости

11:54 В Нефтеюганском районе насмерть сбили пешехода
11:43 Александр Большунов выиграл гонку на чемпионате России Фото
11:32 На портале госуслуг одним платежом можно погасить все штрафы
11:21 Двое детей пострадали в аварии на улице Дмитрия Менделеева в Тюмени
11:10 В опорном вузе стартует фестиваль "На клавишах весны"
11:00 На каникулах тюменские школьники конструируют роботов Фото
10:49 В Тюмени налоговый инспектор пойдет под суд за взятки
10:38 Евгений Гараничев выйдет на старт чемпионата России по биатлону Фото
10:27 В Тюмени возбуждено пятнадцать уголовных дел о невыплате зарплаты
10:16 Исследователям Арктики расскажут о сухой воде и газогидратах
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Жители муниципалитетов Тюменской области определили приоритеты в развитии социальной инфраструктуры

Владимир Якушев: тюменцев потрясла трагедия в Кемерово

Большой биатлон вернется в Тюмень, убежден Владимир Якушев

Политика

Назначен директор департамента лесного комплекса Тюменской области

Около тысячи мест появится для детей до трех лет в детских садах за два года

Тюменские депутаты рассмотрят закон о земельной амнистии

Экономика

Проект "Безопасные и качественные дороги" снижает аварийность на тюменских дорогах

Тюменцев приглашают на семинар, посвященный маркетингу

Тюменская энергосбытовая компания заключит два энергосервисных договора с филиалом "Свердловэнерго" ОАО "МРСК Урала"

Общество

На портале госуслуг одним платежом можно погасить все штрафы

В опорном вузе стартует фестиваль "На клавишах весны"

На каникулах тюменские школьники конструируют роботов

Спорт

Александр Большунов выиграл гонку на чемпионате России

Евгений Гараничев выйдет на старт чемпионата России по биатлону

Ялуторовск готовится к "Областной зарядке"

Происшествия

В Нефтеюганском районе насмерть сбили пешехода

Двое детей пострадали в аварии на улице Дмитрия Менделеева в Тюмени

В Тюмени налоговый инспектор пойдет под суд за взятки
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+