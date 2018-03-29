На каникулах тюменские школьники конструируют роботов

Тюменские школьники конструируют роботов. Фото департамента образования администрации Тюмени

Более 80 школьников и педагогов принимают участие в городском слете по робототехнике в Тюмени. Мероприятие организовано Информационно-методическим центром при поддержке городского департамента образования.

На три дня ребята погружаются в мир новой науки, учатся конструировать и программировать роботов. Занятия проводят ведущие учителя города и приглашенные преподаватели.

Решать задачи Всероссийской робототехнической олимпиады школьников учит заведующий лабораторией робототехники Астрахани, старший судья олимпиады Алексей Подгорный. Он впервые в Тюмени, но уже оценил уровень знаний тюменских школьников: "Сейчас мы разбираем основы решения задач по робототехнике в привязке к Всероссийской робототехнической олимпиаде. Для решения заданий необходимо обладать определенной базой знаний и навыками, могу сказать, что тюменские школьники хорошо справляются с задачами. В решении заданий я использую научный подход, всегда держу свои школьные знания в тонусе и учу этому своих учеников. Ребенок должен понимать, зачем нужны, к примеру, математические формулы и уметь применять их на практике", - рассказал специалист.

Также со школьниками работают преподаватели Регионального информационно-образовательного центра Тюменской области. Занятия посвящены разработке и программированию робототехнических устройств на микроконтроллере Arduino. Обучающие курсы организованы и для учителей школ.

"Ребята, принимающие участие в слете, как правило, показывают высокие результаты на соревнованиях, – отметила учитель начальных классов школы № 65 Тамара Середкина. – Погружаясь в эту атмосферу, общаясь со сверстниками, у детей появляется мотивация для дальнейшего развития. Занятия проходят в занимательной форме, что еще больше вызывает интерес к робототехнике".

Команда школы № 65 продемонстрировала свои успехи на Всероссийском технологическом фестивале PROFEST, который прошел в марте в Москве. Ребята представили проект "Умные технологии для любимой школы". Участники провели исследование новых технологий, позволяющих экономить воду в школе, и представили свои идеи: посудомоечную машину, потребляющую меньшее количество воды, умный унитаз и контейнер для таяния снега. Талую воду изобретатели предлагают использовать в хозяйственных целях, к примеру, для заливки корта. Школьники одержали победу в номинации "Лучшее исследование".

Сейчас участники слета готовятся к городскому этапу конкурса "Робомир", который пройдет по регламенту Всероссийской робототехнической олимпиады в апреле текущего года.

Помимо занятий, для школьников разработана развлекательная программа. Ребята принимают участие в квестах, играх на свежем воздухе и интерактивных концертах, конечно же, посвященных роботам, сообщает департамент образования администрации Тюмени.

﻿ Тюменские школьники конструируют роботов. Фото департамента образования администрации Тюмени 1 /