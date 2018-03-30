В Тюмени пройдет первенство по прыжкам на батуте

В Тюмени пройдет первенство по прыжкам на батуте. Фото тюменского городского многопрофильного центра

Открытое первенство по прыжкам на батуте состоится в Тюмени в третий раз. Соревнования стартуют в спортивном зале "Викинг" (ул. 50 лет Октября, 215/2) 31 марта в 10 часов. Финальные состязания начнутся 1 апреля в 10 часов.

Обязательные и произвольные программы представят более 90 прыгунов и гимнастов в возрасте от 7 лет и старше. Конкуренцию тюменцам составят гости из Заводоуковска, Нового Уренгоя, п. Тарко-Сале. В рамках открытого первенства юным спортсменам будет предложено выступить в трех дисциплинах: "Прыжки на батуте", "Акробатическая дорожка" и "Двойной минитрамп".

По результатам соревнований лучшие прыгуны отправятся в апреле отстаивать честь областной столицы на чемпионате и первенстве УФО, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Организаторами спортивного мероприятия выступают городской департамент по спорту и молодёжной политике и СДЮСШОР № 1.