Тюменцев приглашают поучаствовать в конкурсе о здоровом питании

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Стартовал конкурс "Здоровое питание" в рамках движения "Здоровый образ жизни". Заявки принимают до 27 апреля.

Конкурс проводится в два этапа: на первом участники подают заявку (анкету) и направляют конкурсную работу (с 19 марта по 27 апреля). На втором этапе жюри конкурса подводит итоги до 25 мая.

В конкурсе могут принять участие жители Тюмени и Тюменской области, в том числе коллективы и организации. Для участия необходимо заполнить анкету, описать свою конкурсную работу: рекомендации или советы по вопросам здорового питания, правила выбора самых вкусных, свежих, полезных и безопасных продуктов в магазинах, правила хранения продуктов, рецепты вкусных и полезных блюд.

Работы (поделки, фотографии, рисунки, презентации) необходимо доставить по адресу ул. Холодильная, 57, каб. 10 или в электронном виде на адрес.

По итогам конкурса выберут трех победителей с учетом интернет-голосования. Победителям вручат дипломы и ценные призы. Оргкомитет конкурса может учредить призы в дополнительных номинациях, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тюменской области.