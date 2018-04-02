В Югре сотрудник ГИБДД помогал получать права за взятки

Фото ИА "Тюменская линия"

Бывшего сотрудника ГИБДД, обвиняемого в получении взяток, осудят в Нижневартовском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, в течение двух лет обвиняемый через посредника получал от граждан взятки за оказание помощи во время квалификационных экзаменов на получение права управления транспортными средствами. Общая сумма взяток составила более 400 тыс. рублей.

Обвиняемый в полном объеме признал вину в совершении преступлений. Вскоре он предстанет перед судом. В общей сложности ему инкриминируется 26 эпизодов преступной деятельности. Среди них - получение взяток, служебные подлоги, легализация денежных средств, полученных преступным путем.

Расследование уголовного дела в отношении посредника в передаче взятки так же завершено. Оно находится на судебном рассмотрении.

К дисциплинарной ответственности привлечен ряд должностных лиц, в том числе начальник нижневартовского отдела ГИБДД.