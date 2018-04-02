В ТИУ открылась фотовыставка к юбилею тюменской геологии

фото ермак-инфо.рф

Фотовыставка, посвященная 70-летию тюменской геологии, открылась в Институте геологии и нефтегазодобычи ТИУ 1 апреля. В ней представлены архивные фотографии, рассказывающие об исторических вехах открытия месторождений в Западной Сибири и становлении нефтегазового комплекса страны.

В экспозицию включены портреты заслуженного геолога Российской Федерации, первооткрывателя нефти в Сибири Фармана Салманова. Советского геолога Василия Подшибякина, который участвовал в открытии крупных и уникальных месторождений природного газа в северных районах Западной Сибири, в том числе крупнейшего в мире Уренгойского газового месторождения. Выдающегося российского геолога, нефтяника, член-корреспондента РАН, лауреата Ленинской премии и государственной премии Правительства РФ, почетного гражданина города Тюмени и Тюменской области, одного из первооткрывателей Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, профессора Тюменского индустриального университета Ивана Нестерова и других.

Выставка – одно из событий в череде мероприятий института и опорного вуза региона, посвященных 70-летию тюменской геологии. 18-21 апреля пройдет II международная научно-практическая конференция "Geonature 2018", организованная студенческим отделением IUT AAPG EAGE ТИУ. В мероприятии примут участие студенты, аспиранты, молодые учёные со всего мира, уже подано пятьдесят заявок от участников с Ближнего и Дальнего Востока, Америки, Англии, Германии, Франции, Норвегии. Представители иностранных студенческих сообществ будут презентовать свои сообщества, свою страну и поделятся опытом научных исследований и продвижения разработок. Еще одна конференции запланирована на май, сообщает пресс-служба ТИУ.