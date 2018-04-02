Более восьмидесяти единиц техники приобрели тюменские аграрии на выставке

Фото ИА "Тюменская линия"

85 единиц техники на сумму около 230 млн рублей продано во время работы окружной сельскохозяйственной выставки в п. Винзили 27-28 марта.

Активный интерес к представленным образцам проявили тюменские сельхозпроизводители и участники из других субъектов УФО. В том числе и к представленным новинкам, которых на выставке было более 40. Их было в 2,5 раза больше, чем в 2017 году.

"Уральским аграриям есть, чем гордиться. Тюменская область, казалось бы, сибирский регион, с жестким климатом, но показывает не просто результаты, мы говорим уже о показателях в АПК региона. И, конечно, одна из причин, это позитивное развитие технологий в отрасли. Важно, чтобы это было не одномоментно, необходимо наращивать поставки продукции, развивать агрологистику, продолжать внедрять инновации", - отметил заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Моисеев.

В рамках выставки состоялся конкурс "За лучшую экспозицию выставки", в котором принимали участие компании-участники выставки. Конкурсантов оценивали по семи номинациям: количество представленной техники, наличие новинок, наличие уголка предприятия в крытом помещении, красочность и оригинальность оформления экспозиции, демонстрация техники в движении, компетентность презентации экспозиции участниками, экипировка персонала участников.

По результатам конкурса первое место присуждено ЗАО "Тюменьагромаш", второе — ООО "Техно-Центр", третье — ПАО "Гагаринскремтехпред". Отметим, посетители выставки также могли поучаствовать в обширной деловой программе, в частности, в тематических круглых столах и заседании совета по экономической политике. По традиции успехом пользовались тест-драйвы тракторов, где каждый смог прицениться к комфорту и управляемости представленных образцов лично. На тест-драйве работали современные энергонасыщенные тракторы марки "Кировец" К-424, DEUTZ-FAHR Agroton 165, VERSATILE 2375 представленных компаниями ООО "ТОСС", ООО "Техно-Центр", ЗАО "Тюменьагромаш", сообщает пресс-служба департамента АПК Тюменской области.