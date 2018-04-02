Тюменский клуб инклюзивного общения проведет необычную выставку

Фото Дворца творчества и спорта "Пионер"

Выставка "Такая вот история…" откроется в Тюмени во Дворце творчества и спорта "Пионер" 4 апреля в 16 часов.

Мероприятие организуется в рамках работы клуба инклюзивного общения "Горизонт". В преддверие выставки художник Анастасия Чигридова и фотограф Анастасия Гололобова встречались с участниками клуба, где во время творческого процесса каждый из ребят мог рассказать что-то о себе и о своей жизни. В это время художник рисовала его портрет, фотограф делал снимки, в режиме - здесь и сейчас.

"Когда человек рассказывает о себе, своей жизни, увлечениях – он раскрывается как личность. Для меня, как художника, это имеет большую ценность - считает автор портретов Анастасия Чигридова, - Это гораздо интереснее и продуктивнее простого скучного позирования, когда участники отстранены друг от друга и о внутреннем мире изображаемого приходится только догадываться".

Выставка "Такая вот история…" - это мгновения жизни каждого из ребят, воплощенные в рисунках и фотографиях, это пятилетняя история клуба "Горизонт", отметили в пресс-службе Дворца творчества и спорта "Пионер".