Тюменцы запустят ракеты и вспомнят Стивена Хокинга

Дни космоса в Тюмени / фото из группы мероприятия в социальной сети "ВКонтакте"

Увидеть Солнце через телескоп, узнать о месте человека во Вселенной и поуправлять квадрокоптером смогут участники серии мероприятий под общим названием "Дни космоса". В Тюмени они продлятся с 9 по 15 апреля.

Все любители астрономии, заявившие о своем желании поучаствовать, получат маршрутные карты, где будут обозначены все локации. На каждой из них можно будет поставить отметку в карте. Получив отметки на всех локациях, счастливчики обменяют карту на призовой набор.

Одной из локацией станет мультицентр "Моя территория". Здесь тюменцам расскажут о том, зачем люди вкладывают миллионы в полеты в космос и имеет ли этот космос окончание. В магазине оптических приборов "Четыре глаза" можно будет поработать с микроскопом, в ФабЛабе ТюмГУ - провести опыты и запустить настоящую ракету. В молодежном театральном центре "Космос" покажут фильм о Стивене Хокинге и порассуждают об освоении Марса. На набережной Туры в один из дней установят телескоп, где любой желающий сможет увидеть Солнце. Музей технологий "Атом", расположенный в ТРЦ "Остров", будет интересным для любителей беспилотных летательных аппаратов - здесь расскажут о строении и назначении квадрокоптеров, а также научат ими управлять.

Организаторы проекта – кафедра астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Института Естественных Наук и Математики УрФУ и школа астрономии kantrskrip.corp. Обязательна регистрация по ссылке в официальной группе мероприятия.

Дарья Казакова