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Автозимник Уренгой – Красноселькуп закрыт до особого распоряжения

14:49 05 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото МЧС России по ЯНАО

Запрещено движение для всех транспортных средств на автозимнике Уренгой – Красноселькуп с утра 5 апреля. Проезд по сезонной дороге закрыт до особого распоряжения.

Основная причина закрытия зимников - повышение температуры воздуха. Все остальные автозимники региона открыты и работают по расписанию с 8 до 20 часов. Спасатели в очередной раз призывают автомобилистов перед выездом в первую очередь узнать прогноз погоды и проверить транспортное средство. Обязательно предупредить своих знакомых и родственников, в какой населенный пункт предстоит поездка, и ориентировочное время прибытия в пункт назначения, и не забыть сказать, каким маршрутом будете двигаться. Актуальная информация о состоянии зимников регионального значения, допустимом тоннаже и режиме работы размещена на интерактивной карте.

Оперативную информацию о работе автозимников на Ямале можно узнать по номеру телефона 8 (34922) 7 17 04, сообщает МЧС России по ЯНАО. 

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Теги: автозимники , Красноселькуп , Уренгой

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